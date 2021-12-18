Тем, кто платит больше, советуют устанавливать приборы учета.

Киевляне, которые не имеют индивидуальных счетчиков, но при этом проживают в доме, где этими приборами оборудованы 80-90% квартир, платят за отопление больше, чем остальные.

Об этом заявили в КП "Киевтеплоэнерго", передает сайт UBR.ua.

Коммунальщики уточнили, что в ноябре средняя стоимость отопления за квадратный метр составила 22,6 гривни при неизменном тарифе. Это на 12% меньше, если сравнивать с ноябрем 2020 года. По данным КП, 90% жилого фонда столицы имеет общедомовые тепловые счетчики. На жильцов в таком случае распределяется стоимость фактически потребленного домом объема тепловой энергии исходя из площади квартиры.

В домах, где можно установить индивидуальный счетчик, его владельцы платят по показаниям, а также за отопление мест общего пользования и функционирование внутридомовой системы отопления. Что касается тех домов, где до 90% квартир имеют такие, хозяева квартир без них платят больше фактического потребления. В итоге сумма у них выше, чем средняя по городу. В КП объясняют, что это связано с несовершенством методики расчета.

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"Чтобы обеспечить качественное и справедливое распределение потребленного тепла между жителями таких домов, мы в очередной раз обратились в Минрегион с предложениями внести изменения [в методику]. Предложили установить верхний предел начислений для домов, где более 70% квартир оборудованы индивидуальными приборами учета", заявил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Жителям столицы, которые не хотят переплачивать, советуют установить прибор учета и платить согласно его показаниям.

Тарифы на отопление в Киеве

12 октября мэр Киева Виталий Кличко подписал решение Киевсовета, согласно которому тарифы на отопление и горячую воду для населения в новом отопительном сезоне должны быть не выше тарифов, действовавших в начале этого года. Этим же решением увеличен на 2 млрд грн размер уставного капитала "Киевтеплоэнерго".

На днях стало известно, что клиенты "Киевтеплоэнерго" в декабре получат платежки, в которых появятся новые строки с платой за абонентское обслуживание и функционирование систем отопления и горячего водоснабжения.

Автор: Виолетта Орлова