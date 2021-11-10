По его словам, в целом сейчас в Украине почти 97% жилых домов уже получили тепло.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о проблемах с отоплением в некоторых регионах Украины. В Одесской и Херсонской областях сейчас наблюдается низкий процент подключения жилого сектора к теплу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании правительства.

По его словам, сейчас в Украине почти 97% жилых домов с теплом. На 96% подключены детские сады и медицинские учреждения. На 95% подключены школы. Более чем на 99% подключен жилой фонд в 22 областях. Но есть и регионы, где есть проблемы с подключением.

Читайте такжеСитуация в сфере электроэнергетики непростая, но веерных отключений не планируется-Шмигаль"Есть две области, где процент подключения существенно меньше – это Одесчина и Херсонщина. В этих регионах довольно долго было тепло, потому что погода этому способствовала. Поэтому местные руководители не включали батареи", - пояснил Шмыгаль.

Премьер отметил, что сейчас перед местными властями этих городов стоит задача: до конца недели запустить весь отопительный процесс.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 8 ноября в Одессе более 100 школ и детсадов оставались без отопления. В Одессе отопительный сезон стартовал 1 ноября. Министр энергетики Герман Галущенко назвал этот отопительный сезон полем энергетической войны с Россией и серьезным вызовом для Украины.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Анна Бредихина