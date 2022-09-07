Контракты разрешили использовать пока что до 1 января

Несколько городов в Нидерландах, в том числе Гаага, смогут закупать российский газ по своим контрактам до 1 января. Соответствующее решение приняло правительство страны.

Об этом пишет Reuters.

Министр энергетики Роб Йеттен заявил, что правительство Нидерландов считает, что дочерняя компания подлежит европейским санкциям в отношении России, но требует разъяснений от Европейской комиссии.

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В письме он назвал компанию, ранее известную как "Gazprom Germania", "SEFE Energy Ltd" и сказал, что она "принадлежит России".

"Учитывая, что правительство Германии имеет полный контроль над SEFE, но еще не приобрело права собственности на акции, SEFE подпадает под режим санкций", - отметил Эттен.

Как ранее сообщал УНИАН, Эстония будет продвигать идею полного энергетического эмбарго против России в восьмом пакете санкций ЕС за агрессивную войну Кремля. Предложения этой страны включают всеобъемлющее эмбарго на энергоносители, а также новые санкции в отношении определенных категорий товаров и лиц, исключенных из предыдущих пакетов.

В свою очередь Гаага попросила ЕС временно снять санкции с России, чтобы город мог заккупать газ, потому что администрация не смогла найти другого поставщика.

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