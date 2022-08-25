Администрация города не смогла найти альтернативного поставщика энергоносителей.

В Гааге попросят Европейский союз временно снять санкции с Российской Федерации. Проблема заключается в том, что администрация города не может найти другого поставщика газа.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что муниципалитет Гааги подписал долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа. Вот только санкции ЕС предписывают правительствам и другим госорганам расторгнуть контракты с российскими компаниями до 10 октября. Гаага в июне и июле провела общеевропейский тендер, но администрация города не смогла найти ни одного потенциального поставщика.

"Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры", — говорится в обращении.

Как ранее сообщал УНИАН, Эстония будет продвигать идею полного энергетического эмбарго против России в восьмом пакете санкций ЕС за агрессивную войну Кремля.

Предложения этой страны включают всеобъемлющее эмбарго на энергоносители, а также новые санкции в отношении определенных категорий товаров и лиц, исключенных из предыдущих пакетов. Эстония также стремится окончательно отделить российские банки от банковской системы SWIFT, и Рейнсалу добавил, что пока что не будет вдаваться в дополнительные подробности.

Вас также могут заинтересовать новости: