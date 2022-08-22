Эстония также предложит шаги, которые не позволят гражданам России въезжать в ЕС.

Эстония будет продвигать идею полного энергетического эмбарго против России в восьмом пакете санкций ЕС за агрессивную войну Кремля.

Как сообщает ERR об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Предложения Эстонии включают всеобъемлющее эмбарго на энергоносители, а также новые санкции в отношении определенных категорий товаров и лиц, исключенных из предыдущих пакетов. Эстония также стремится окончательно отделить российские банки от банковской системы SWIFT, и Рейнсалу добавил, что пока что не будет вдаваться в дополнительные подробности.

"Мы должны серьезно поднять цену агрессии для агрессора перед приближением зимы. Семь предыдущих пакетов оказались недостаточными, чтобы подтолкнуть Путина прекратить войну", - отметил Рейнсалу.

Эстония также предложит шаги, которые не позволят гражданам России въезжать в ЕС.

"Более 10 млн граждан РФ сейчас имеют право въезжать в Европейский Союз... Кто-то должен сделать первый шаг. Надеюсь, мы сможем достичь общеевропейского согласия для какой-то формулировки", - отметил глава МИД Эстонии.

Он подчеркнул, что в Кремле сейчас пытаются сыграть на усталости Европы от войны. "Мы должны сказать, что это бесполезная надежда. Мы готовы помогать Украине и давить на Россию сколько надо, чтобы она вынуждена была отступиться. Очень важно проявить решительность", - подчеркнул Урмас Рейнсалу.

Ранее Украина призвала европейские страны запретить выдачу шенгенской визы российским гражданам. К данному заявлению присоединились Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. Эстонские власти даже начали реализацию ограничения на въезд.

Чехия, в настоящее время главенствующая в Совете Евросоюза, намерена предложить странам блока прекратить выдачу виз россиянам на заседании в конце августа.

На фоне призыва ввести "визовый бан" количество заявок на "шенген" в России за последние две недели выросло на 40%. Российские власти, традиционно, пригрозили "ответом".

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