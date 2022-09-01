Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 2,4 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Спотовые цены на газ в Европе за неделю снизились почти на 1 тыс. долларов, до 2,4 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Так, цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 2,4 тыс. долларов за тысячу кубометров, то есть 230 евро за МВт-час.

Відео дня:

При этом 25 августа цена достигала рекордной отметки - 316 евро за МВт-ч, или 3,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Стоит отметить, что в сентябре 2021 года цена на газ составляла менее 30 евро МВт-ч, или 320 долларов за тысячу кубометров.

Война в Украине и цена на газ:

В июне Россия почти вдвое уменьшила объемы поставки газа в страны Евросоюза.

В середине июня Россия сокращала пропускную способность своего газопровода "Северный поток-1" до 40%, ссылаясь на проблемы с оборудованием.

Кроме того, в середине июня в течение недели не работал газопровод "Турецкий поток", который якобы нуждался в ремонте.

По состоянию на 17 августа 2022 года цены на газ в Европе приблизились к историческому максимуму и достигли отметки почти 2,5 тыс. долларов за тысячу кубов из-за искусственного сокращения поставок со стороны российского "Газпрома".

По состоянию на 19 августа цены на газ в Европе были в 11 раз выше, чем обычно в это время года.

24 августа цена на газ в Европе установила новый рекорд.

В последнюю неделю августа спотовые цены на газ в Европе превысили 3 тыс. евро за тысячу кубометров.

Это произошло на фоне заявления "Газпрома" о приостановке для якобы профилактических работ газопровода "Северный поток-1".

Вас также могут заинтересовать новости: