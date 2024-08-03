В Министерстве иностранных дел Хорватии заявление Сийярто назвали политически глубоко оскорбительным.

В Загребе отреагировали на заявление главы МИД Венгрии Питер Сийярто, в котором он усомнился в надежности Хорватии как транзитера нефти, пишет Euractiv.

"Это политически глубоко оскорбительное заявление, которое мы не ожидали услышать от представителя страны, на злонамеренные шаги которой мы уже давно реагируем крайне сдержанно и умеренно", – заявил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман.

В то же время Словакия, чей венгерский нефтеперерабатывающий завод Slovnaft уже получает часть нефти через хорватскую часть нефтепровода JANAF, заявила. что получила письмо от хорватского правительства с предложением обеспечить поставки: "Но по какой цене и каком объеме, этого сегодня никто не знает", – заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

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Тяжелый отказ от российской нефти

Поставки крупнейшего российского экспортера нефти "Лукойл" через Украину были прекращены в июле после того, как украинские власти запретили компании использовать нефтепровод "Дружба".

После этого Венгрия и Словакия обратились к ЕК с просьбой выступить посредником, ссылаясь на угрозу энергетической безопасности. Однако Еврокомиссия не согласилась с таким утверждением и предложила Будапешту и Братиславе использовать свободные мощности адриатического трубопровода JANAF в Хорватии для поставки не российской нефти.

2 августа Словакия и Венгрия отвергли предложение Еврокомиссии заменить утраченные поставки российской нефти альтернативным маршрутом через Хорватию. Сийярто заявил, что эта страна является ненадежной для транзита.

Стоит отметить, что несмотря на длительные переговоры по тарифам на транзит, хорватской JANAF и венгерской MOL удалось подписать годовой контракт в мае 2023 года на транспортировку и хранение 2,9 млн тонн нефти по адриатическому трубопроводу в венгерские и словацкие нефтеперерабатывающие заводы MOL.

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