Низкий НДС не повлиял на выход топливной галузи из тени.

Снижение налога на топливо в начале в прошлом году было ошибкой. Как заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина, ситуация на черном рынке не изменилась.

"Вспомните решение начала 2022 года об отмене акциза и уменьшении ставки НДС до 7% на топливо. Оно привело к выходу рынка в белую? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя", - сказал Гетманцев.

Депутат от "Слуги народа" добавил, что возвращение к налогу на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% на топливо состоится уже 1 июля этого года.

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"Я считаю, что снижение этих ставок было огромной ошибкой. Это абсолютно никак не повлияло на цену топлива. Это лишь повлияло на заработок трейдеров", - отметил Гетманцев.

Ситуация с топливом в Украине во время полномасштабной войны

Как сообщал УНИАН, в марте 2022-го года налог на топливо сократили с 20% до 7%. Кроме этого был отменен акциз. Такие шаги должны были помочь потребителям и бизнесу в самые трудные шоковые времена иметь горючее по приемлемой цене.

В конце августа прошлого года Верховная Рада поддержала возвращение акциза на топливо. Он предусматривал установку акциза на уровне 100 евро/1000 литров для бензина и дизтоплива и 52 евро для газа.

10 марта стало известно о том, что сети АЗС снизили цены на бензин.

24 марта цена за автогаз опустилась ниже 20 гривен за литр, а уже 28 марта пересекла отметку в 22 гривны/литр.

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