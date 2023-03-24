Ряд сетей выставили ценники ниже 20 грн/л.

Средняя цена на автогаз на украинских АЗС за две недели, с 10 до 24 марта, снизилась на 26 копеек и составила 22,04 грн.

Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

При этом ряд сетей выставили на стелу ценники ниже 20 грн/л. Так, наименьшая цена – 19,08 грн/л зафиксирована на одной из станций сети "Авиас" в Чернигове. При этом в Винницкой, Волынской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях сеть продает автогаз по цене в диапазоне 19,39-19,99 грн/л, в остальных областях – за 20,39-21,98 грн/л.

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Самые низкие средние цены среди сетей традиционно у "Авантаж", которая, в том числе и в столице, реализует автогаз за 19,45 грн/л.

Ситуация с топливом во время войны

30 августа 2022 года Рада поддержала возвращение акциза на топливо. Он предусматривал установление акциза на уровне 100 евро/1000 литров для бензина и дизтоплива и 52 евро для газа.

21 сентября 2022 года Верховная Рада вернула акцизы на горючее в Украине. Были возвращены акцизы в размере: бензин - 100 евро за 1000 литров; дизель - 100 евро за 1000 литров; биотопливо - 100 евро за 1000 литров; газ - 52 евро за 1000 литров. При этом НДС остается на уровне 7%.

При этом была сделана льгота для топлива на нужды Минобороны. Для военных акциз будет 0 евро за 1000 литров. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны на период военного и чрезвычайного положения.

28 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возврате акцизного налога на топливо.

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