При этом дороже всего автогаз сегодня можно купить на АЗС Socar – за 23,11 грн/л, дешевле всего – 19,45 грн на станциях сети "Авантаж 7".

Средняя цена на сжиженный газ с 27-го по 28 марта в сетях автозаправочных станций уменьшилась на 11 копеек на литре - до 21,89 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

Так, со вчерашнего дня больше всего - 50 копеек - автогаз потерял на АЗС сети VostokGaz, подешевев до 21,49 грн/л. Меньше всего – 2 копейки на литре – на станциях "БРСМ-Нефти", где сегодня на стелах 21,28 грн/л.

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При этом дороже всего автомобильный газ сегодня можно купить на АЗС Socar – за 23,11 грн/л, дешевле всего – за 19,45 грн/л – традиционно на станциях сети "Авантаж 7".

Война в Украине и ситуацция на АЗС

Весной 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, возник острый кризис на рынке горючего, в том числе и сжиженного газа.

В мае 2022 года цена на автогаз достигла пика - 42 грн за литр, однако уже в июне начала постепенно снижаться.

По состоянию на 24 марта 2023 года в Украине подолжалось снижение цен на автогаз.

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