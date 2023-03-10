В целом же цены на А-95 держатся в пределах 42,90-50,00 грн/л.

Цены на бензин и дизельное топливо за неделю продолжают тенденцию к снижению.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

Отмечается, что с 3 по 10 марта бензин в среднем потерял в цене 5-12 копеек, до 47,38-49,23 грн/л, а дизельное топливо - 47 копеек, до 48,96 грн/л.

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Наибольшее удешевление бензина А-95 - на 1 грн произошло в сетях АЗС VST и Luxwen, до 42,90 грн/л и 45,79 грн/л соответственно. В этой сети на 1 грн подешевел и А-95+, до 47,29 грн/л. Меньше всего бензин А-95 просел на АЗС Mango, до 45,49 грн/л.

В целом же цены на А-95 держатся в пределах 42,90-50,00 грн/л.

Наиболее дорого - за 50,00 грн/л – этот вид горючего можно купить на станциях сети "Авиас", которая в течение этой недели цены на все виды горючего не меняла. По такой же цене сеть реализует и дизтопливо, в то время как А-95 премиум стоит на этой АЗС на 50 коп. дороже, 50,50 грн/л.

Наиболее дешево бензин и дизельное топливо продает сеть VST: А-95 реализует за 42,90 грн/л (-1 грн/л), дизель – за 43,90 грн/л (-3 грн/л).

Премиум-сети на протяжении этой недели держали цену неизменной - 48,99 грн/л. Причем и на станциях ОККО, и на станциях WOG цену не меняли также на премиальный А-95+ (51,00 грн/л) и дизельное топливо (51,00 грн/л).

В таких сетях, как "Автотранс"", Prime, "Укр-Петроль" цены на ДТ в течение недели оставались стабильными, гривню на литре потеряла сеть UPG (до 46,90 грн/л), полторы – "Рур груп" (до 46,99 грн/л), две – Luxwen (до 47,99 грн/л).

Война в Украине и цены на АЗС

28 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении акцизного налога на топливо.

По состоянию на март 2023 года цены на топливо в Украине снижаются уже второй месяц подряд. В среднем дизельное топливо подешевело на 3,5 грн - до 51,5 грн за литр, бензин А-95 и автогаз почти на 5 грн - до 47,8 и 25 грн за литр соответственно.

Эксперты советуют автомобилистам не запасаться талонами на топливо из-за возможного снижения его стоимости.

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