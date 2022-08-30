Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о возврате акциза на топливо.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
За принятие законопроекта "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно ставок акцизного налога на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения" (№7668-д) проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Так, законопроект предусматривает возврат акциза на топливо (бензин и дизель) на уровне 100 евро/1000 литров. На газ акциз возвращается в размере 52 евро/1000 литров.
Кроме этого, законопроект снижает акциз и НДС для альтернативных видов топлива, с добавлением биоэтанола, со 162 евро до 100 евро/1000 литров.
Как сообщал УНИАН, в марте парламент отменил налоговый акциз на топливо и снизил обязательства по НДС до 7 процентов с 20-ти. Это помогло потребителям и бизнесу в самые трудные шоковые времена иметь топливо по приемлемой цене.
14 августа Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается отменить льготное налогообложение на топливо, введенное с начала полномасштабного вторжения России в Украину.