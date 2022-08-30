Он предусматривает установление акциза на уровне 100 евро/1000 литров для бензина и дизтоплива и 52 евро для газа.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о возврате акциза на топливо.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За принятие законопроекта "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно ставок акцизного налога на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения" (№7668-д) проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Так, законопроект предусматривает возврат акциза на топливо (бензин и дизель) на уровне 100 евро/1000 литров. На газ акциз возвращается в размере 52 евро/1000 литров.

Кроме этого, законопроект снижает акциз и НДС для альтернативных видов топлива, с добавлением биоэтанола, со 162 евро до 100 евро/1000 литров.

Как сообщал УНИАН, в марте парламент отменил налоговый акциз на топливо и снизил обязательства по НДС до 7 процентов с 20-ти. Это помогло потребителям и бизнесу в самые трудные шоковые времена иметь топливо по приемлемой цене.

14 августа Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается отменить льготное налогообложение на топливо, введенное с начала полномасштабного вторжения России в Украину.