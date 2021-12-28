Самая низкая стоимость газа для украинцев в следующем месяце составит почти 7,8 грн за кубометр.

Газоснабжающие компании назвали цены на газ в январе 2022 года, которые предложат гражданам Украины.

Стоимость газа снизила только Херсонская областная энергоснабжающая компания, говорится на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда", который создала НАК "Нафтогаз Украины" совместно с активистами.

На декабрь Херсонская областная энергоснабжающая компания установила самую высокую цену – 13,5 грн за кубометр газа, а на январь снизила стоимость голубого топлива до отметки в 9,98 грн. Остальные компании решили не менять стоимость газа.

В январе цены на газ будут колебаться от 7,799 до 11,99 грн за кубометр. Самую низкую цену предложила компания "Энерджи Трейд Групп", а самую высокую – ООО "Стрыйнефтегаз".

Читайте такжеЦены на газ в Украине достигли почти 90 тысяч гривен"Нафтогаз Украины" предложил покупать топливо уже по традиционной цене – 7,96 грн за кубометр.

Напомним, цены на газ для населения в декабре 2021 года колебались от 7,79 грн до 13,5 грн за кубометр газа. Самую низкую стоимость своим потребителям предложила компания "Энерджи Трейд Групп" – 7,779 грн за кубометр.

Кабмин 12 ноября обнародовал цену на газ для населения на отопительный сезон, она составила 7,96 грн за кубометр.

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