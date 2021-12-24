"Нафтогаз" обратился в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребления российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа.

Еврокомиссия не будет спешить с рассмотрением жалобы "Нафтогаза" на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа.

Такое мнение в эфире Радио НВ высказал бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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"Это дело, я надеюсь, будет принято к рассмотрению, я не хочу нырять в сложные юридические аспекты, которые определяют способность "Нафтогаза" подавать подобные жалобы и успешно предоставлять аргументы, которые потом станут базой для определенных выводов именно этого департамента Европейской комиссии", — заявил бывший руководитель госкомпании.

Коболев отметил, что хотелось бы увидеть подобные жалобы на "Газпром" от европейских компаний.

"Тот факт, что о них мы ничего не слышим, тот факт, что о них мы ничего не видим, на самом деле является печальным подтверждением того факта, что пока европейские функционеры занимают очень пассивную позицию по отношению к "Газпрому", — отметил бывший глава "Нафтогаза".

По мнению Коболева, у Еврокомиссии достаточно фактов, указывающих на то, что "Газпром" активно злоупотребляет своей доминирующей позицией на европейском рынке газа.

Бывший глава "Нафтогаза" допустил, что цены на газ в Европе продолжат расти и "$2200 — это еще не предел". Он добавил, что некоторые аналитики прогнозируют рост цен на газ до $3000 за тысячу кубов.

Жалоба "Нафтогаза":

22 декабря 2021 года Национальная акционерная компания "Нафтогаз" обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребления российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа.

Цена на газ: