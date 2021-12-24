Еврокомиссия не будет спешить с рассмотрением жалобы "Нафтогаза" на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа.
Такое мнение в эфире Радио НВ высказал бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
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"Это дело, я надеюсь, будет принято к рассмотрению, я не хочу нырять в сложные юридические аспекты, которые определяют способность "Нафтогаза" подавать подобные жалобы и успешно предоставлять аргументы, которые потом станут базой для определенных выводов именно этого департамента Европейской комиссии", — заявил бывший руководитель госкомпании.
Коболев отметил, что хотелось бы увидеть подобные жалобы на "Газпром" от европейских компаний.
"Тот факт, что о них мы ничего не слышим, тот факт, что о них мы ничего не видим, на самом деле является печальным подтверждением того факта, что пока европейские функционеры занимают очень пассивную позицию по отношению к "Газпрому", — отметил бывший глава "Нафтогаза".
По мнению Коболева, у Еврокомиссии достаточно фактов, указывающих на то, что "Газпром" активно злоупотребляет своей доминирующей позицией на европейском рынке газа.
Бывший глава "Нафтогаза" допустил, что цены на газ в Европе продолжат расти и "$2200 — это еще не предел". Он добавил, что некоторые аналитики прогнозируют рост цен на газ до $3000 за тысячу кубов.
Жалоба "Нафтогаза":
22 декабря 2021 года Национальная акционерная компания "Нафтогаз" обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребления российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа.
Цена на газ:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.