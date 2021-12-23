Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что цены на газ для населения, которые будут установлены после окончания фиксированного тарифа с 1 мая 2022 года, будут зависеть от злоупотреблений российского "Газпрома" на европейском рынке.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Витренко сказал во время пресс-конференции.
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"Новая годовая цена по годовому контракту по поставкам газа населению должна формироваться примерно в апреле, потому что новый контракт, новые цены по этому контракту, должны заработать в мае. Мы посмотрим, какие будут уровни цен тогда. Сейчас достаточно сложно спрогнозировать, какая цена будет", - сказал он.
Витренко отметил, что цены в Украине будут зависеть от действий российского "Газпрома" на рынке газа.
"Это зависит от действий России, которая искусственно ограничивает поставки газа на европейский рынок, и блокируют конкурентов", - добавил он.
Витренко считает, что если Европейская комиссия ограничит злоупотребления "Газпрома" на рынке газа, то цены на голубое топливо снизятся.
Цена на газ для украинцев:
Для бытовых потребителей в нашей стране с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.
Цена на газ в Европе:
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.
- Рост цены происходит на фоне невыполнения "Газпромом" обещания по увеличению объемов закачиваемого газа в европейские хранилища и прогнозируемого ухудшения погодных условий в Европе в ближайшее время.
- Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины по состоянию на 19 декабря подскочила до 55 тыс. грн за тысячу кубометров.