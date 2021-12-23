Он сообщил, что цена поставки газа населению должна формироваться примерно в апреле.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что цены на газ для населения, которые будут установлены после окончания фиксированного тарифа с 1 мая 2022 года, будут зависеть от злоупотреблений российского "Газпрома" на европейском рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Витренко сказал во время пресс-конференции.

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"Новая годовая цена по годовому контракту по поставкам газа населению должна формироваться примерно в апреле, потому что новый контракт, новые цены по этому контракту, должны заработать в мае. Мы посмотрим, какие будут уровни цен тогда. Сейчас достаточно сложно спрогнозировать, какая цена будет", - сказал он.

Витренко отметил, что цены в Украине будут зависеть от действий российского "Газпрома" на рынке газа.

"Это зависит от действий России, которая искусственно ограничивает поставки газа на европейский рынок, и блокируют конкурентов", - добавил он.

Витренко считает, что если Европейская комиссия ограничит злоупотребления "Газпрома" на рынке газа, то цены на голубое топливо снизятся.

Цена на газ для украинцев:

Для бытовых потребителей в нашей стране с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

Цена на газ в Европе: