Для доступа биогаза к ГТС нужны технические изменения от регулятора, отметил народный депутат.

Народные депутаты призывают Министерство энергетики и Национальную комиссию по регулированию тарифов (НКРЭКУ) ускорить развитие производства альтернативных источников топлива, в частности, биогаза. Чтобы обеспечить его доступ к украинской газотранспортной системе регулятор должен внести соответствующие технические изменения. Об этом рассказал народный депутат из группы "Партия "За будущее" Сергей Лабазюк в эфире хмельницкого телеканала "ТВ7+".

"Для доступа биогаза к ГТС нужны технические изменения от регулятора - поднятие допустимого уровня кислорода (О2) в природном газе при подаче его в ГТС - с 0,2% до 1%. Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза, мы все же аграрная страна и у нас много агроотходов - до 8 млрд куб. м биогаза в год. Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет. Нам давно нужно было прийти к альтернативным источникам топлива. Мы с коллегами уже обратились в Министерство энергетики Украины и НКРЭКУ с депутатским обращением с просьбой ускорить процедуру. От министерства уже поступил положительный ответ, ожидается реакция регулятора", - рассказал Сергей Лабазюк.

Он отметил, что такие же меры принимают страны Европейского Союза, чтобы избавиться от зависимости от российского газа.

"ЕС и другие развитые страны уже сегодня говорят о замещении вражеского газа и принимают соответствующие меры. К примеру, за последний год в Германии построено более 2 тысяч станций по производству биометана. Однако для полного перехода от российского газа на альтернативные источники этого недостаточно. Нужно 5-10 лет. Поэтому, как бы трудно ни было, за один год полностью освободиться от газовой удавки невозможно! Для Украины - это объективная реальность. И мы должны трезво оценивать ситуацию. По прогнозам Bloomberg, к отопительному сезону цена в Европе может достичь рекордных 3000 долларов. И это ударит по украинской экономике автоматически, ведь наша страна закупает газ реверсом в ЕС", - заявил Сергей Лабазюк.

По убеждению нардепа, сколько бы Украина сегодня не требовала от Европы включить в седьмой пакет санкций газовое эмбарго, такой сценарий маловероятен. Хотя перспективы переломного момента есть, и ждать его можно уже с 7 июля, когда истекает срок ремонта российского газопровода, из-за технической неисправности которого Россия не поставляла газ в Германию и другие страны ЕС.