Из-за аннулирования лицензий 53 АЗС из 101 закрылись.

Государственной налоговой службой были отменены лицензии на розничную торговлю для 53 АЗС сети "Авантаж".

Это привело к закрытию более половины станций сети (53 из 101), как сообщила пресс-служба компании. В сети "Авантаж" утверждают, что таким образом налоговики "наказывают их за низкую цену". В то же время глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев пояснил, что действия ГНС были направлены на обеспечение полноты уплаты налогов сетью во время войны.

Директор консалтинговой сети А-95 Сергей Куюн на своей странице в сети Facebook согласился, что сеть "Авантаж" манипулировала на теме налогов.

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"Согласно статистике, прибыли у этой группы нет. Вот только вопрос: где она тогда берет деньги на новые огромные АЗС? На прошлой неделе запустили дежурную, на стадии строительства еще, говорят, минимум три. Это 150-250 млн грн", – написал Куюн.

При этом, по его данным, несмотря на отзыв лицензий, заправки "Авантаж" в регионах до сих пор продолжают работать.

"Сейчас станции еще работают, говорят наши источники в регионах, поэтому в перспективе может прилететь еще и штраф за работу без лицензии", - подытожил эксперт.

Ситуация с горючим

После повышения налога на добавленную стоимость на топливо с 7% до 20% в июле, в Украине произошел заметный рост стоимости топлива. Кроме того, повышение мировых цен на нефть также повлияло на повышение цен на заправках.

За сентябрь топливо на АЗС подорожало в среднем почти на 2,5 гривны. С начала июля средняя цена бензина марки А-95 выросла на 10,27 грн - до 55,12 грн за литр (с 44,85 грн на конец июня).

По состоянию на 20 сентября 2023 года эксперт прогнозировал безумное подорожание топлива в Украине. По словам основателя сети АЗС "Прайм" Дмитрия Льоушкина, в скором времени мировая цена на нефть может превысить отметку в 100 долларов за баррель, что может привести к еще большему повышению стоимости горючего на наших АЗС. Он прогнозирует, что дизельное топливо и бензин А-95 могут стоить по 63 гривни за литр.

Леушкин также прогнозировал, что к концу сентября бензин и дизель подорожают еще больше.

Если цены на нефть продолжат расти и приблизятся к отметке в 120 долларов за баррель, то цены на топливо на украинских АЗС могут подскочит до 80 грн/л.

Сейчас нефть марки Brent стоит 93 доллара за баррель, что на 17,5 долларов больше, чем на конец июня (75,5 долларов).

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