Произведенный водород будут перерабатывать в "зеленый" аммиак и далее транспортировать кораблями в Германию.

НАК "Нафтогаз Украины" совместно с немецкой компанией RWE Supply&Trading запустит пилотный проект по производству "зеленого" водорода стоимостью 500 млн евро.

Об этом сообщил глава правления компании Юрий Витренко в интервью DW.

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"Сейчас мы работаем над конкретным проектом с ведущей немецкой энергетической компанией RWE, который очень быстро приведет к тому, что Украина будет производить "зеленый" водород из возобновляемой энергии. Мы будем производить водород, потом перерабатывать его в так называемый "зеленый" аммиак, а его в свою очередь уже транспортировать кораблями в Германию", - сказал он.

Витренко отметил, что предварительная стоимость проекта оценена в 500 млн евро и результат его реализации многократно превысит инвестиции, но многое будет зависеть от регулирования, как на европейском рынке, так и в Германии. По его словам, вся индустрия "зеленого" водорода является новой, поэтому нет окончательного решения немецкого правительства по развитию водородной энергетики в Германии, а от этого зависит окончательная рентабельность проекта.

При этом, в зависимости от вариантов выполнения проекта срок его реализации составляет от одного до трех лет.

Глава "Нафтогаза" напомнил, что Украина располагает значительными возможностями для возобновляемой энергетики с последующим производством "зеленого" водорода. При этом за счет высокого "зеленого" тарифа для производителей электроэнергии солнечными, ветровыми и гидроэлектростанциями страна уже инвестирует миллиарды долларов в "зеленую" энергетику.

Водородная энергетика:

В сентябре "Энергоатом" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали Меморандум о совместной реализации проектов в сфере водородной энергетики.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена в среднесрочной перспективе транспортировать в страны Европейского Союза водород, используя мощности своей газотранспортной системы.

Министерство энергетики в ближайшее время разработает стратегию водородной экономики Украины и регуляторное поле для запуска рынка водорода в нашей стране.

Водородная стратегия является неотъемлемой частью Европейского зеленого соглашения. Эта масштабная инициатива призвана превратить Европу в первый климатически нейтральный континент к 2050 году. Еврокомиссия отдельно выделяет Украину как приоритетного партнера в развитии водородной энергетики, учитывая ее природные ресурсы, взаимосвязанность инфраструктуры и технологическое развитие.

Автор: Анна Бредихина