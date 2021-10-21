По словам эксперта, недостающий газ необходимо будет импортировать по цене близкой к рыночной.

Газа, который НАК "Нафтогаз Украины" планирует добыть по итогам года, не хватит на потребности населения и теплокоммунэнерго в этот отопительный сезон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

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"Нафтогаз" в этом году сможет добыть только 12,8 млрд куб. м газа, чего в принципе не хватит на потребности населения как потребителей и населения через теплокоммунэнерго. Всего населению и теплокоммунэнерго нужно где-то 13,4 млрд. Вот эти миллиард-полтора – они просто подвисают в воздухе", - сказал он.

По словам эксперта, недостающий газ необходимо будет импортировать или закупить у других источников по цене близкой к рыночной.

Марунич допустил, что именно поэтому "Нафтогаз" затягивает подписание договоров с теплопоставщиками.

Цена на газ:

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом. К середине октября цены на газ опустились в среднем до 1100 долл. за тыс. куб. м.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

В "Нафтогазе" заявляли, что школы, детские сады и больницы и другие бюджетные организации смогут купить газ по 13,7 грн за кубометр. Но это без учета налога на добавленную стоимость и цены транспортировки.

Автор: Анна Бредихина