Всего предприятия теплокоммунэнерго должны "Нафтогазу" 95 млрд гривень.

Долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" составляют 95 млрд гривень. Кроме того, до сих пор не реализована компенсация коммунальным предприятиям разницы в тарифах.

Такое заявление во время информационного телемарафона сделал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, отметив, что составляющей такой крупной суммы задолженности являются как старые, так и новые долги.

"Долги в энергетической отрасли всегда были чем-то особенным. Это часть украинской энергетики. Задолженности, которые касаются "Нафтогаза", в части теплокоммунэнерго, - это 95 млрд гривень. Это фантастичка сумма", - сообщил он.

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"Энергетические" долги - что известно

По словам украинских экспертов долги сегодня являются колоссальной ключевой проблемой всего энергетического комплекса. По подсчетам основателя ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олега Попенко, долг населения Украины за ЖКУ составляет 110 млрд грн.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" работает с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), чтобы привлечь 150-200 млн долларов для погашения долгов перед госпредприятием"Гарантированный покупатель".

Кроме того, по словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, общий долг между различными участниками рынка электрической энергии превышает 60 млрд грн. Причинами формирования задолженности он назвал некорректную работу механизмов ПСО и существенную недофинансируемость тарифов "Укрэнерго".

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