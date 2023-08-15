Их подозревают в хищении газа.

Служба безопасности Украины вместе с Бюро экономической безопасности (БЭБ) продолжает разоблачать облгазы, подконтрольные компании подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа, в коррупционной деятельности.

На этот раз в хищении голубого топлива из ГТС Украины подозревают руководителей правлений Волыньгаза, Криворожгаза и Черниговгаза. Эти облгазы подконтрольны менеджменту ООО "Региональная газовая компания", которая принадлежит Фирташу, уточняет СБУ.

Должностным лицам объявили подозрение по статье присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением (в соответствии с ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Расследование их деятельности проводилось под контролем Офиса Генпрокурора Украины.

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Отмечается, что работники СБУ на основании доказательной базы уже уличили в подобных коррупционных схемах около 11-ти руководителей облгазов. Также подозрение получили четыре должностных лица финансово-промышленный группы Фирташа.

Одним из самых скандальных разоблачений стало дело, когда чиновники "облгазов Фирташа" украли более 70% средств, которые должны были потратить на закупку газа для обеспечения потребностей украинцев, напомнила СБУ.

Только в течение 2021 года такие противоправные действия забрали из бюджета Украины более 4,2 млрд гривен. Общие убытки за период 2016-2022 годов могут достигать суммы более 18 млрд грн.

Ведомство отметило, что всего РГК Фирташа управляет 20 городскими и облгазами - вместе они охватывают около 70% всех газораспределительных сетей Украины.

Правоохранители провели масштабные обыски в облгазах Фирташа

Напомним, в марте 2023 года детективы БЭБ вместе с СБУ провели обыск сразу в 16 региональных газовых предприятиях и офисах группы компаний Фирташа РГК.

Тогда удалось задокументировать факты противоправной деятельности, которые нанесли ущерб бюджету Украины на уровне 3,5 млрд грн. Собственно, речь идет о противоправном использовании тарифных средств, которые должны были пойти на закупку газа для покрытия производственно-технических потерь. В коррупции заподозрили топ-менеджмент газовых предприятий таких областей, как Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Сумская, Ровенская и др.

Напомним, 15 мая 2023 года Фирташу официально объявили подозрение в Украине из-за присвоения миллиардов гривен и незаконных схем с государственным газом. Недавно стало известно, что олигарх получил статус дипломата от Беларуси при международных организациях в Вене. Этот статус Фирташ использует, чтобы остановить процедуру экстрадиции в США (дело против него ведется с 2014 года).

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