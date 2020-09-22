В сентябре оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии выросла с 2,97 грн за куб. м до 4,3 грн за куб. м.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в сентябре установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 4,319 грн за куб. м, что на 45,3% выше цены голубого топлива в августе.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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«В сентябре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составляет 4318,99 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам)», - сказано в сообщении.

Пресс-служба компании отметила, что сентябрьская цена на 7% меньше по сравнению с началом года и на 4% меньше по сравнению с сентябрем 2019 года. Также средневзвешенная цена ПСО за 9 месяцев 2020 года на 40% ниже по сравнению с ценой 9 месяцев 2019 года.

В компании напомнили, что «Нафтогаз» до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, подпадающих под действие Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа.

Как менялась цена

В августе оптовая цена на газ для производителей тепловой энергии от НАК «Нафтогаз Украины» была на уровне 2,97 грн за куб. м, что на 29,6% выше цены голубого топлива в июле.

С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" для населения, но теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой «Нафтогазом» цене до мая 2021 года.

27 августа 2020 года "Нафтогаз" повысил цену на газ для населения в сентябре на 45%.

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Автор: Анна Бредихина