При этом годовой тариф, на который автоматически были переведены все потребители, составляет 7,96 грн за куб. м.

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», которая обслуживает около 1 млн бытовых потребителей, повысила месячную цену на газ в июле до 13,13 грн за куб. м, в то время как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м.

Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

Таким образом, относительно месячной цены газа на июнь, которая была повышена до 11,94 грн за куб. м, июльская цена на 10% выше.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Читайте такжеОбнародованы новые предельные цены на бензин и дизель в Украине25 апреля газопоставляющие компании опубликовали цены на газ для населения. Потребители будут покупать голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Но по желанию можно снова перейти на месячное обслуживание.

В «Нафтогазе» объяснили, что рост месячной цены обусловлен ситуацией на европейском рынке, где цены на газ являются одними из самых высоких за последние 4-5 лет и по состоянию на середину июня продолжают расти.

По информации компании, цены на газ в Украине всегда коррелируются с европейскими хабами, поскольку наша страна - это интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года. Украина импортирует 30% от общих объемов потребления, поэтому цены на газ формируются, исходя из динамики цен на европейских торговых площадках. В среднем на начало июня цены на газ в Европе достигали 25,9 евро за МВт-ч, что чуть больше 270 долл. за тысячу кубометров.

Министр энергетики Герман Галущенко допускает, что месячные цены на газ и в дальнейшем будут расти, поскольку на европейском рынке наблюдается дефицит голубого топлива.

При этом министр отметил, что, несмотря на то что месячная цена на газ растет, годовая фиксированная цена, на которую были переведены по умолчанию все потребители, является выгодной и не превышает 8 грн за куб. м.

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Автор: Анна Бредихина