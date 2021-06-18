Это будет сезонный тарифный план с возможностью равномерных оплат.

"Нафтогаз Украины" планирует в июле презентовать новый сезонный тарифный план поставки газа для населения.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил директор по интегрированным коммуникациям компании Максим Белявский.

"Планируем в июле представить новое предложение на рынке - сезонный тарифный план с возможностью равномерных оплат", - написал он.

Напомним, ранее газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая обслуживает около 1 млн бытовых потребителей, повысила месячную цену на газ в июне до 11,94 грн за куб. м, в то время как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м, сообщила пресс-служба.

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Тарифы на газ в Украине

25 апреля газопоставляющие компании опубликовали цены на газ для населения, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Потребители будут покупать голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

На фиксированные годовые тарифы все потребители были переведены автоматически. Но по желанию можно снова перейти на месячное обслуживание.

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что цена газа на европейском рынке достигла пятилетнего максимума - 29 евро за МВт-ч из-за монопольных действий российского "Газпрома".

По данным Государственной таможенной службы, средняя цена импортного природного газа в Украине в мае 2021 года выросла на 13,6% по сравнению с апрелем и составила 291,72 долл. за тысячу кубометров. С начала года цена ввезенного газа выросла на 40%.

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Автор: Дмитрий Шварц