"Нафтогаз Украины" планирует в июле презентовать новый сезонный тарифный план поставки газа для населения.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил директор по интегрированным коммуникациям компании Максим Белявский.
"Планируем в июле представить новое предложение на рынке - сезонный тарифный план с возможностью равномерных оплат", - написал он.
Напомним, ранее газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая обслуживает около 1 млн бытовых потребителей, повысила месячную цену на газ в июне до 11,94 грн за куб. м, в то время как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м, сообщила пресс-служба.
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Тарифы на газ в Украине
- 25 апреля газопоставляющие компании опубликовали цены на газ для населения, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Потребители будут покупать голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.
- На фиксированные годовые тарифы все потребители были переведены автоматически. Но по желанию можно снова перейти на месячное обслуживание.
- Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что цена газа на европейском рынке достигла пятилетнего максимума - 29 евро за МВт-ч из-за монопольных действий российского "Газпрома".
- По данным Государственной таможенной службы, средняя цена импортного природного газа в Украине в мае 2021 года выросла на 13,6% по сравнению с апрелем и составила 291,72 долл. за тысячу кубометров. С начала года цена ввезенного газа выросла на 40%.
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