Потребители, попавшие на обслуживание к поставщику "последней надежды", должны в течение 60 дней выбрать нового поставщика газа.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сообщила, при каких условиях потребитель может быть отключен от газоснабжения.

На сайте компании говорится, что потребители, попавшие на обслуживание к поставщику последней надежды (ППН), должны в течение двух месяцев выбрать нового поставщика.

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"Если вы не успеете подключиться к новому поставщику в срок до 60 дней, газоснабжение будет прекращено", - говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте компании, "Нафтогаз Украины" как ППН обслуживает домохозяйства в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Одесской и Луганской областях, городе Кременец Тернопольской области, Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, городе Шепетовка Хмельницкой область.

Поставщик "последней надежды":

Поставщик "последней надежды" – компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он остался без поставщика этого ресурса.

По данным Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, поставщик "последней надежды" (ППН) обеспечивает природным газом более 347 тыс. бытовых потребителей в разных регионах Украины.

С 1 октября по 30 ноября правительство уровняло цены компании "Нафтогаз Украины" как поставщика "последней надежды" с ценами, действующими для обычных потребителей компании: для населения был установлен тариф 7,96 грн за куб. м, а для бюджетных учреждений – до 16,8 грн/куб. м (с НДС и без доставки).

1 декабря постановление утратило силу. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" объявила, что цена на газ на 2 декабря для потребителей ППН будет составлять 46,72 грн за куб. м, что в 5,8 раза больше, чем в ноябре.

9 декабря НКРЭКУ разрешила бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", а именно по цене 7,96 грн за куб. м.