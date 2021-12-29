Если Украина выполнит данные МВФ обещания, то с 1 мая 2022 года цена газа уже не будет льготной.

В следующем году избежать повышения тарифов на энергетические ресурсы для украинских граждан уже не удастся.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил глава Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

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Эксперт отметил, что если Украина выполнит данные МВФ обещания, то с 1 мая 2022 года в новых годовых контрактах для бытовых потребителей цена газа уже не будет льготной, а будет определяться на основании рыночных индикаторов.

"Учитывая текущий уровень цен в Европе и не очень оптимистичные ожидания по поводу их снижения, можно предположить, что тарифы для населения будут значительно выше", - считает Компан.

Цена на газ: