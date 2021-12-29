В следующем году избежать повышения тарифов на энергетические ресурсы для украинских граждан уже не удастся.
Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил глава Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.
Читайте такжеС 1 января в Украине вырастут тарифы на воду: сколько будем платить
Эксперт отметил, что если Украина выполнит данные МВФ обещания, то с 1 мая 2022 года в новых годовых контрактах для бытовых потребителей цена газа уже не будет льготной, а будет определяться на основании рыночных индикаторов.
"Учитывая текущий уровень цен в Европе и не очень оптимистичные ожидания по поводу их снижения, можно предположить, что тарифы для населения будут значительно выше", - считает Компан.
Цена на газ:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.
- 24 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.