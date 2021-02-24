По мнению Униговского, необходимо оптимизировать управление "Нафтогазом", а также вывести из состава компании добывающие и транспортирующие предприятия.

НАК "Нафтогаз Украины" не может далее существовать в нынешнем виде, компания остро нуждается в реформировании и реорганизации.

Об этом заявил Леонид Униговский, генеральный директор ООО "Нефтегазстройинформатика" во время обсуждения бизнес-стратегии Группы Нафтогаз на ток-шоу Energy Freedom с Андреем Куликовым.

"Я проанализировал историю "Нафтогаза", путь его развития и возможные шаги на будущее. Компания требует существенной реформации - это громоздкая, недееспособная по сути структура, которая не может дальше в таком виде существовать", - сказал Униговский.

По его мнению, необходимо оптимизировать управление "Нафтогазом", а также вывести из состава компании добывающие и транспортирующие предприятия.

"Реформы должны идти в двух направлениях, первое - это повышение эффективности руководства, второе - отделение от "Нафтогаза" тех компаний, которые могут самостоятельно работать на украинском рынке. Прежде всего, это "Укргаздобыча", это вся нефтетранспортная составляющая, это "Укрнафта". Это те компании, которые могут работать самостоятельно на рынке. "Нафтогаз" им не нужен, они нужны "Нафтогазу", - добавил эксперт.

Униговский назвал бизнес-стратегию "Нафтогаза" "декларативным заявлением", в котором недостаточно конкретики. Он отметил, что Кабинет министров должен в большей мере контролировать развитие самого "Нафтогаза" и работу его наблюдательного совета.

"Это одна из крупнейших наших компаний. Это, по сути, составляющая нашей энергетической безопасности и главная роль в определении этой стратегии должна принадлежать акционеру, и это не только определение цели, но и контроль за ее соблюдением. Это касается и наблюдательного совета компании, который должен быть в большей зависимости от результатов работы компании. Чего я сейчас совсем не увидел", - резюмировал Униговский.

Напомним, 18 февраля глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в рамках форума "Украина 30" представил стратегию развития компании до 2025 года. Эксперты раскритиковали программу за отсутствие конкретных плановых показателей, наличие неточностей и размытость поставленных целей.

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Автор: УНИАН