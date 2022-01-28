Среднегодовая цена на газ будет на уровне 856 долл. за тыс. куб. м.

Национальный банк повысил прогноз среднегодовой цены на природный газ на хабе ТТF в Нидерландах на 2022 год на 82% - до 856 долл. за тыс. куб. м.

Об этом свидетельствуют данные инфляционного отчета за январь.

При этом, по расчетам регулятора, прогноз цены на нефть марки Brent повысился на 10,7% - с 67 до 74 долларов за баррель.

"Ожидается, что цены на газ будут оставаться на текущем уровне в первом квартале 2022 года, а в дальнейшем – на уровне более высоком, чем допандемический", – говорится в отчете.

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Отмечается, что прогноз цены газа на первый квартал этого года составляет 1200 долларов за тыс. куб. м, нефти - 76,4 доллара за баррель.

Октябрьский отчет НБУ:

В октябрьском отчете Национальный банк Украины в своих прогнозах на 2022 год закладывал среднюю цену природного газа на уровне около 460 долл. за тыс. кубометров, а на нефть - 67 долл. за баррель марки Brent.

Запасы газа в Украине:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

28 января 2022 года премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в первом квартале 2022 года получить около 3,3 миллиарда метров кубических газа собственной добычи.

Ситуация с газом в Европе: