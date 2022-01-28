Национальный банк повысил прогноз среднегодовой цены на природный газ на хабе ТТF в Нидерландах на 2022 год на 82% - до 856 долл. за тыс. куб. м.
Об этом свидетельствуют данные инфляционного отчета за январь.
При этом, по расчетам регулятора, прогноз цены на нефть марки Brent повысился на 10,7% - с 67 до 74 долларов за баррель.
"Ожидается, что цены на газ будут оставаться на текущем уровне в первом квартале 2022 года, а в дальнейшем – на уровне более высоком, чем допандемический", – говорится в отчете.
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Отмечается, что прогноз цены газа на первый квартал этого года составляет 1200 долларов за тыс. куб. м, нефти - 76,4 доллара за баррель.
Октябрьский отчет НБУ:
В октябрьском отчете Национальный банк Украины в своих прогнозах на 2022 год закладывал среднюю цену природного газа на уровне около 460 долл. за тыс. кубометров, а на нефть - 67 долл. за баррель марки Brent.
Запасы газа в Украине:
Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.
К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.
В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.
Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.
28 января 2022 года премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в первом квартале 2022 года получить около 3,3 миллиарда метров кубических газа собственной добычи.
Ситуация с газом в Европе:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.
- 24 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 28 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали до 1151 долларов за тысячу кубометров.
- 13 января 2022 года российский "Газпром" заявил о том, что более половины газа, закачанного в подземные газовые хранилища Европы, уже подняли на поверхность.