Самая сложная ситуация с электроснабжением в Киеве, Одессе и в Харькове.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что если осенью ограничения электроэнергии будут минимальные, то зимой из-за недостатка генерационных мощностей могут быть серьезные ограничения.

"Осенью при тех температурах, что есть сегодня ограничения будут абсолютно минимальны. Это зависит от атак. Давайте предположим, что два месяца нет атак. Я думаю, что ограничений большую часть этих двух месяцев не будет. Или они будут там максимум с одной очередью", - рассказал он в интервью УНИАН.

При этом, по словам эксперта, во время зимнего периода из-за нехватки генерации и недостатка генерационных мощностей украинцы точно будут иметь 8-10 часов ограничений в сутки.

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"При температурах -10 и, не дай бог, ниже у нас точно будут очень серьезные ограничения", - добавил Харченко.

Он также отметил, что самая сложная ситуация с электроснабжением в Киеве, Одессе, Харькове и в целом на Левобережье.

Что будет со светом зимой

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал УНИАН, что в течение отопительного сезона в Украине будут работать графики стабилизационных отключений, которые будут иметь три-четыре очереди отключений. По его словам, это примерно 12 часов отключений электрической энергии в сутки.

5 сентября Центр противодействия дезинформации опубликовал два вероятных сценария ситуации со светом в Украине в зимний период. По оптимистическому прогнозу отключения электроэнергии будут длиться до 12 часов в сутки. По худшему сценарию, этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления.

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