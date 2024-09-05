По худшему сценарию, этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления.

Центр противодействия дезинформации опубликовал два вероятных сценария ситуации со светом в Украине в зимний период. По оптимистическому прогнозу отключения электроэнергии будут длиться до 12 часов в сутки.

"По оптимистическому прогнозу, если на стабильной основе будут работать 8-9 энергоблоков АЭС, а зима будет умеренной, без сильных морозов, планируется восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденной мощности. При таком развитии событий возможны отключения электроэнергии продолжительностью до 12 часов в сутки", - пишет Центр противодействия дезинформации в Facebook.

Отмечается, что более пессимистический сценарий предусматривает восстановление лишь около 2000 мегаватт мощности, а количество рабочих блоков АЭС будет 6-7 и при этом зима будет холодной. Тогда система окажется в кризисной ситуации.

Видео дня

"По худшему сценарию, если Россия продолжит атаковать украинскую энергетику, то этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления", - добавили в ЦПД.

По прогнозу члена энергетического комитета Верховной Рады Сергея Нагорняка, если температура зимой опустится до -10°C, украинцы с большой вероятностью будут иметь электроэнергию только в течение 12-14 часов в сутки, а остальное время - примерно 10 часов - будут находиться без света.

Что будет со светом зимой - прогнозы экспертов

Ранее председатель правления "Укрэнерго" в 2020-2024 годах Владимир Кудрицкий заявил, что украинцам не стоит ожидать следующей зимой "легкой прогулки". По его словам, при температуре -10 сбалансировать энергетическую систему без отключений будет невозможно. При этом Кудрицкий считает, что "апокалиптического сценария" также удастся избежать.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал УНИАН, что в течение отопительного сезона в Украине будут работать графики стабилизационных отключений, которые будут иметь три-четыре очереди отключений. По его словам, это примерно 12 часов отключений электрической энергии в сутки.

Вас также могут заинтересовать новости: