Геннадий Рябцев отметил, что Украина во время отопительного сезона будет иметь дефицит электрической энергии.

В течение отопительного сезона в Украине будут работать графики стабилизационных отключений, которые будут иметь три-четыре очереди отключений.

"Зимой, в течение отопительного сезона, когда температура будет ниже нуля, небаланс энергетической системы будет такой, что мы будем иметь графики стабилизационных отключений. И эти графики будут иметь три-четыре очереди отключений. Чтобы было понятно, это примерно 12 часов плюс-минус два часа отключений электрической энергии в сутки", - рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев в интервью УНИАН.

Эксперт пояснил, что такие сценарии базируются на прогнозируемом дефиците в энергетической системе. Он может немного увеличиться, если атаки на энергетику будут более частыми, или уменьшиться, но дефицит все равно останется.

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"Поэтому да, будет дефицит электрической энергии в отопительном сезоне. Но он не будет больше чем тот, что мы видели в июне-июле этого года", - добавил Рябцев.

Состояние украинской энергосистемы - последние новости

24 августа министр энергетики Герман Галущенко заявил, что следующей зимой ситуация в энергетике будет сложной. В то же время Украина успевает подготовиться. По словам министра энергетики, ключевое влияние на энергосистему имеют обстрелы.

Министр также опроверг информацию о якобы сорванных переговорах с РФ о приостановлении атак на энергетические объекты.

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