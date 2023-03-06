Несмотря на тяжелый год полномасштабной войны и потерю почти четверти посевных площадей, украинские аграрии начали выходить в поля, начиная весенние работы.

К посевной кампании фермеры привлекают сельхозтехнику, которая работает в основном на дизельном топливе. Поэтому, традиционно посевная - это повод для сетей АЗС "разогреть" цены на горючее, что неизбежно отражается на кошельках отечественных автомобилистов.

Нужно также учитывать значительные потребности нашей героической армии в топливе. Готовясь к решающему контрнаступлению, в ожидании тяжелой военной техники от западных партнеров, Украине необходимо иметь стабильный запас ресурсов.

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Сейчас положение на отечественном рынке горючего дает основания для достаточно обнадеживающих прогнозов

Поскольку, например, только мощные танки Leopard, которые уже скоро начнут кошмарить российских захватчиков, на сто километров хода потребляют пятьсот литров дизеля. Для сравнения, зерновые комбайны в зависимости от типа двигателя съедают до 20 литров горючего, а обычные легковые авто – до десяти литров.

Украина входит в крайне ответственный период: горючим необходимо обеспечить армию, которая будет освобождать наши территории, аграриев, которые обеспечивают продовольственную безопасность части мира и своей страны, а вместе и граждан, которые с приходом тепла все чаще будут пользоваться собственными автомобилями.

Сейчас положение на отечественном рынке горючего дает основания для достаточно обнадеживающих прогнозов: дефицит горючего маловероятен, а его стоимость может даже приятно удивить.

Большие запасы бензина и дизеля заставили владельцев АЗС снижать цены на колонках

Цены на топливо в Украине зависят от цен на нефть на мировом рынке и курса гривни к доллару. Сейчас курс зафиксирован Национальным банком и является стабильным, а нефть не показывает тенденции к росту в этом году.

Нефтяные цены, скорее всего, останутся на нынешнем уровне около 80 долларов за баррель, и это будет толчком снижения расценок на АЗС благодаря накопленному на складах горючему.

В ожидании очередного этапа эмбарго на российскую нефть, которое начало действовать 5 февраля, отечественные трейдеры в течение декабря-февраля завезли в страну большое количество горючего заранее. При этом, спрос в Украине не увеличился, поэтому рынок оказался "перелитым".

Сейчас участники рынка горючего прогнозируют, что дизель, бензин и автогаз будут проседать в цене еще больше

Большие запасы бензина и дизеля заставили владельцев АЗС снижать цены на колонках. За последние два месяца в среднем, дизельное топливо подешевело на пять гривень - до 49,3 гривень за литр. Так же потерял в стоимости и бензин А-95, упав до 47,5 гривень за литр. Однако самым большим рекордсменом удешевления за это время стал атомобильный газ: произошло падение с тридцати до двадцати трех гривень за литр. Стоит напомнить, что еще летом автогаз стоил более 38 гривень и уже "догонял" бензин.

Сейчас участники рынка горючего прогнозируют, что дизель, бензин и автогаз будут проседать в цене еще больше: горючее может потерять этой весной минимум одну-три гривни.

Кстати, владельцы АЗС рекомендуют украинским автомобилистам все же переводить свои машины на автогаз, поскольку он будет иметь меньшую на 45 - 60 процентов цену от литра бензина. Затраты этого вида топлива хоть и больше на десять-пятнадцать процентов, но он значительно дешевле, поэтому им всегда будет выгодно заправляться. Кроме того, автогаз в нашей стране пока не подделывают, в отличие от бензина.

Стоит напомнить, что отечественный рынок топлива, который ранее поставлялся преимущественно горючим из России и Беларуси, с началом широкомасштабного наступления российской варварской орды на нашу землю переориентировался на поставки из Европы сухопутным транспортом, в основном из Польши и Румынии, и кораблями по Дунаю.

Однако, вместе с этим сильно активизировалась работа маленьких нефтеперерабатывающих заводов, а государственный контроль за качеством горючего пока не осуществляется. Поэтому, стоит быть бдительными и не соблазняться вливать в свое авто "коктейли" сомнительного качества, несмотря на возможную привлекательную цену. Ремонт авто обойдется значительно дороже призрачной выгоды.

Есть вероятность, что август может стать напряженным месяцем с точки зрения обеспечения горючим

С середины июля по октябрь аграрии будут проводит активный сбор урожая различных культур, а также сажать озимые, а значит в этот период нас ждет еще один сезонный пик потребления бензина и дизеля.

Обычно, в эти месяцы потребление горючего в Украине растет на треть, но в этом году, за счет уменьшения посевных площадей из-за войны, потребности фермеров в горючем также будут меньше.

Тем не менее, есть вероятность, что август может стать напряженным месяцем с точки зрения обеспечения горючим. Во-первых, Европейский союз может внедрить более жесткие санкции на российскую нефть и нефтепродукты, чем они действуют сейчас. Европейцы вероятно перестанут закрывать глаза на то, как российские ресурсы "переобуваются" в портах Турции, Румынии и Болгарии, а затем заходят в ЕС уже с европейскими документами. Во-вторых, на рынке горючего может возникнуть напряжение, если в конце лета из-за жары обмелеет Дунай, по которому сейчас заходит много горючего с южного направления.

Однако, жизнь показывает, что нет таких проблем, с которыми бы украинцы с честью не справились. Если страна смогла очень быстро, фактически с нуля, построить новый рынок горючего после начала полномасштабной войны, то временные возможные трудности не смогут создать непреодолимых проблем ни для армии, ни для бизнеса и аграриев.

Анна Бредихина