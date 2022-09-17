Все шесть реакторов ЗАЭС по-прежнему находятся в состоянии холодной остановки, но им необходимо питание для обеспечения основных функций безопасности.

Запорожскую АЭС снова подключили к украинской энергосети, благодаря чему она начала получать электроэнергию из Украины.

Это произошло после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, сообщает МАГАТЭ.

"Восстановленная линия напряжением 750 киловольт (кВ) теперь обеспечивает крупнейшую в Европе атомную электростанцию, последний действующий реактор которой был остановлен 11 сентября, электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций безопасности", - говорится в сообщении. Видео дня

Отмечается, что три другие основные внешние линии электропередачи, которые были повреждены ранее в результате боевых действий, остаются неисправными.

В агентстве добавили, что все шесть реакторов ЗАЭС по-прежнему находятся в состоянии холодной остановки, но им необходимо питание для обеспечения основных функций безопасности.

"Надежное внешнее электроснабжение от сети и системы резервного электроснабжения являются важными для обеспечения ядерной безопасности и предотвращения ядерной аварии, даже когда реакторы больше не работают", - подчеркнули в МАГАТЭ.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную россиянами электростанцию. В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС.

2 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе. Также Гросси предложил Совету Безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС.

11 сентября 2022 года в 03:41 энергоблок №6 Запорожской атомной электростанции отключили от энергосети. Началась подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.

15 сентября Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию, в которой требует от России немедленно прекратить оккупацию Запорожской АЭС.

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