Экс-глава "Нафтогаза" считает, что правительство должно убрать ценовые ограничения на топливо, чтобы избавиться от дефицита.

Экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что на украинских АЗС могут начаться трудности с поставками сжиженного газа.

Об этом он сказал на брифинге, комментируя ситуацию с дефицитом топлива на заправках.

"Важно разделять два типа газа. Если говорить о метане, то проблем пока я бы не ожидал. Что касается поставок газа сжиженного, то здесь они (проблемы) теоретически могут быть. Но более-менее держим ситуацию на контроле", - сказал он.

Коболев отметил, что после стабилизации поставок горючего также стабилизируется и его цена. Однако он не стал уточнять, когда это может произойти, поскольку это будет зависеть от многих факторов.

"Я считаю что один из шагов, которые правительство сейчас должно рассматривать-это снятие ограничения по ценовым коридорам. Потому что для премиальных бензинов есть спрос, который готов их покупать, а ценовое ограничение блокирует импорт ресурса. Пока их не везут, чтобы не получать ущерб", - добавил эксперт.

Также Коболев считает, что решение вопроса с дефицитом горючего не только в интересах Украины, но и многих стран.

"Мы прекрасно понимаем, что в масштабе мира Украина является крупным поставщиком аграрной продукции, и отсутствие экспорта или перебои с экспортом могут иметь критически негативное влияние на глобальный рынок продуктов", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос дефицита топлива 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для владельцев карт лояльности этих сетей, другие потребители могли заправлять автомобиль не более чем на 5-10 литров.

По мнению экспертов, дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.

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