По мнению Кухты, быстро решить этот вопрос не удастся.

Решить проблему с дефицитом топлива в Украине не удастся быстро даже несмотря на поддержку европейских стран.

Руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта объясняет, что иностранные нефтеперерабатывающие и транспортные отрасли никто не готовил к такой ситуации.

"Более того, энергетический кризис во всем мире диктует поднятие цен. Если продают топливо за рубежом за цену, эквивалентную 45-50 гривнам, то бизнес никак не может его закупить с ограничением цен в продаже в 37 гривен в Украине. Поэтому здесь либо высокая цена, либо без горючего. Третьего нет. По крайней мере, пока. Украина сейчас потребляет в среднем в день, по очень приблизительным подсчетам, около 5000 тонн бензина и до 15000 тонн дизеля. В целом у нас, по данным Минэкономики, из частных и государственных (доступных для гражданского сектора) запасов осталось на рынке 92500 тон бензина и 81400 тонн дизеля. То есть примерно на 20 дней потребления бензина и на 5-6 дней - дизеля", - пишет он в блоге для НВ.

Эксперт предлагает два решения проблемы:

Держать уровень регулируемых цен выше рыночных цен-и постоянно за ним следить. По его мнению, это будет защищать потребителя от спекуляций, при этом развяжет руки частным операторам рынка, которым регулирование помешало вовремя обеспечить страну горючим.

Разобраться с рядом логистических проблем, которые мешают быстро завезти нужное количество горючего через западную границу.

Топливный кризис в Украине: что известно о ситуации

В конце апреля в Украине возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов продлится, пока идет война и действует жесткое ценовое регулирование.

По прогнозам экспертов, дефицит бензина может затянуться до конца лета через что закроется множество АЗС. 7 мая стало известно, что четверть украинских заправок повысила цены на топливо, литр бензина уже стоит около 55 гривен. Также сообщалось, что проблема поставок топлива в Украину со стороны ЕС связана с заторами в портах Восточной Европы для решения этой МИД работает над открытием из них "зеленого коридора".