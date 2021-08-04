Цены на газ в Европе и мире находятся на одной из высших отметок.

Цены на газ в Европе и мире сейчас самые высокие за последние 20 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства.

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"Цены на газ в Европе и мире находятся на одной из высших отметок за последние 20 лет", - сказал он.

Глава правительства отметил, что в такой ситуации особенно важным является вопрос правильного управления предприятиями теплоснабжения и заключения ими договоров с "Нафтогаз Украины" по цене 7,42 грн за куб. м.

"Это не только вопрос энергетической безопасности, но и поддержки граждан", - добавил он.

Цены на газ в Европе:

2 августа цена на газ в Европе выросла до нового исторического максимума, достигнув 42,1 евро за мегаватт-час. При переводе в стоимость за кубический метр цена газа составляет 525 долларов за тыс. кубометров.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, приведенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы с Украиной на 3 августа составила 18,14 тыс. грн за тысячу кубометров.

Увеличение цены на природный газ в Украине происходит на фоне роста котировок в Европе из-за низких запасов газа в европейских хранилищах и нежелания российского "Газпрома" увеличивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Цены на газ в нашей стране коррелируют с европейскими хабами, поскольку Украина - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления.

При этом, цены на газ для населения не растут потому, что с 1 мая все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать до 30 апреля 2022 года. Потребители покупают голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Автор: Анна Бредихина