Цена голубого топлива в Европе достигла 525 долл. за тыс. кубометров.

Цена на газ в Европе выросла до нового исторического максимума, достигнув 42,1 евро за мегаватт-час.

Об этом свидетельствуют данные Европейской энергетической биржи (EEX).

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Таким образом цена на газ в Европе, после пересечения отметки 40 евро за мегаватт-час в конце июля, продолжает расти.

При переводе в стоимость за кубический метр цена газа составляет 525 долларов за тыс. кубометров.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, приведенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы Украины на 3 августа составила 18,14 тыс. грн. за тысячу кубометров.

"Увеличение цены на природный газ в Украине происходит на фоне роста котировок в Европе из-за низких запасов газа в европейских хранилищах и нежелания российского "Газпрома" увеличивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Цены на газ в нашей стране коррелируют с европейскими хабами, поскольку Украина - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления", - говорится в сообщении.

Так как Украина покупает газ на хабах, рост цен в Европе автоматически приведет к подорожанию газа и для нашей страны.

Цена на газ: что необходимо знать

29 июля глава госкомпании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон отметил, что цена на газ в Европе превысила исторический максимум, достигнув 40 евро за мегаватт-час.

Макогон считает, что такие цены должны стать знаком для Европейского Союза, что нельзя позволять крупному поставщику, такому как «Газпром», монополизировать рынок.

«Газпром» 2 августа снова не стал участвовать в аукционах на дополнительные твердые мощности по прокачке газа через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» и через ГТС Украины на четвертый квартал 2021 и первые три квартала 2022 года.

Глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявлял, что «Газпром» шантажирует Европу рекордно высокими ценами на газ, чтобы беспрепятственно запустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2».

Автор: Анна Бредихина