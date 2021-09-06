Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 41 копейку - до 25,94 грн за литр.
Об этом сообщается на сайте министерства.
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В то же время, стоимость дизельного топлива увеличилась на 59 копеек - до 21,69 грн за литр.
С учетом предельной торговой наценки, стоимость бензина не должна превышать 30,94 грн за литр, дизтоплива – 28,69 грн за литр.
Госрегулирование цен:
14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.
Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.
Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до 5 числа каждого месяца.