Например, сети Shell и KLO снизили цены на бензин на 1-1,14 грн/л.

Средняя розничная цена бензина А-92 в Украине снизилась на 17 копеек и составила 28,92 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

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Сообщается, что стоимость бензина А-95 в рознице опустилась на 21 копейку за литр, до 29,75 грн. Дизельное топливо подешевело на 13 копеек за литр, до 27,96 грн.

В частности, сети Shell и KLO снизили цену на дизельное топливо на 53 и 65 копеек за литр, до 28,11 и 27,89 грн соответственно. Бензины А-92 и А-95 обычных марок на станциях этих сетей подешевели на 1-1,14 грн/л.

SOCAR опустил цену только на бензины: А-92 подешевел до 29,98 грн/л, А-95 - до 30,53 грн/л. Все виды топлива подешевели на 50 копеек за литр на станциях сети UPG.

Предельная цена:

26 августа Министерство экономики Украины снизило предельную стоимость бензинов на 1,14 грн - до 25,53 грн за литр.

В то же время стоимость дизельного топлива снизилась на 53 копейки - до 21,11 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 30,53 грн за литр, дизтоплива – 26,11 грн за литр.

Госрегулирование цен: что необходимо знать

14 мая 2021 года Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до 5 числа каждого месяца.

Автор: Игорь Орел