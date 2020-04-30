Минэкоэнерго установлен новый Прогнозный энергобаланс для АЭС Украины

По состоянию на 30 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков.

Для преодоления кризисных явлений в работе энергетической системы Украины в условиях сокращения потребления электроэнергии в период выполнения антипандемических мероприятий в стране, Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины был предложен новый Прогнозный энергетический баланс производства и потребления электроэнергии в энергосистеме Украины на 2020 г. Энергобаланс предусматривает пропорциональное снижение объемов производства электроэнергии атомной, гидро- и тепловой генерацией. Прогнозный баланс производства электроэнергии атомными электростанциями в 2020 году сокращен на 8,6% ‒ до 73,7 млрд кВт-час.

Выполнение нового прогнозного энергобаланса требует вывода в резерв трех энергоблоков ВВЭР-1000 на Запорожской и Ривненской АЭС. Резерв энергоблока №2 ЗАЭС длится с 21 апреля и планируется до 30 июня (71 сутки); энергоблок №6 ЗАЭС будет находиться в резерве с 10 мая по 15 августа (98 суток); энергоблок №3 РАЭС будет выведен в резерв с 10 мая по 4 августа - продолжительность 87 суток. Это обеспечит работу других энергоблоков АЭС Украины на уровне близком к номинальному.

НАЭК «Энергоатом» будет стараться максимально использовать время вынужденного простоя энергоблоков для оптимизации графика проведения плановых ремонтов, последовательности вывода энергоблоков в ремонт и подготовки к реализации мероприятий по модернизации энергоблоков. Энергоблоки, выведенные в резерв, будут поддерживаться в холодном состоянии в течение всего резерва с готовностью перехода в горячее состояние и выхода на полную мощность в срок до 2 суток в случае улучшения ситуации с балансом потребления в энергосистеме.

По плану Министерства энергетики и защиты окружающей среды, внедрение обновленного прогнозного энергетического баланса является первым шагом в преодолении кризиса энергетической отрасли. Ближайшие антикризисные шаги, которые непосредственно касаются НАЭК «Энергоатом», включают реформирование системы ПСО для предоставления НАЭК «Энергоатом» выхода на рынок двусторонних договоров, сбалансирование остальных сегментов рынка, получение рыночной стоимости за собственную электроэнергию, совершенствование механизма проведения аукционов для государственных производителей электрической энергии, погашение долгов предыдущих периодов.

Справка: По состоянию на 30 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков.

21 апреля в 02:01, в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме, энергоблок №2 Запорожской АЭС, согласно регламентным процедурам, был разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 133-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 15-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 15-е сутки среднего планового ремонта.

28 апреля турбогенератор ТГ-3 энергоблока №2 (ВВЭР-440) Ривненской АЭС подключен к сети после завершения ремонта.

За прошедшие сутки, 29 апреля, станциями выработано 196,23 млн кВт-ч электроэнергии.

В связи с балансовым ограничением за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 43,21 млн кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.