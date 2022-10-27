Расходы завышены: металлурги обратились к "Укрэнерго" с призывом не повышать тариф на диспетчеризацию электроэнергии

"Укрэнерго" планирует повысить тариф на диспетчеризацию электроэнергии сразу на 273%, с 62 до 232,03 грн/МВт.ч, однако расчеты компании завышены и требуют пересмотра. Оптимизация расходов позволит компании удержать тарифы на диспетчеризацию на текущем уровне. Об этом говорится в открытом письме от ОП "Укрметаллургпром" к главе "Укрэнерго" Константина Кудрицкого, который есть в распоряжении редакции.

Металлурги указывают: согласно расчетам "Укрэнерго", рост тарифа на диспетчеризацию вызвано в первую очередь приобретением вспомогательных услуг – при этом стоимость этих услуг растет с 16,7 млрд грн в 2022 г. до 66,3 млрд грн, то есть на +296%!

"Согласно обоснование, это произошло из-за роста стоимости резерва замещения (работа на газу) с 4,6 до 8,6 млрд грн. (+87%) за декабрь 2022 г. Но такой рост нельзя объяснить ни ростом цен на газ, ни с точки зрения объемов потребления (упало через войну)", - подчеркивают металлурги.

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В объединении указывают: фактические расходы на приобретение вспомогательных услуг в 2021 г. составили примерно 5,4 млрд. грн. – это на 40% меньше, чем заложено в тариф на диспетчеризацию электроэнергии на 2021 год.

"Из этого следует экономия средств в объеме 3,6 млрд грн. Эти средства можно было бы направить для покрытия всех дополнительных нужд оперативно-технологического управления. Учитывая фактический объем потребления вспомогательных услуг и учитывая остаток средств предыдущих лет, ОП "Укрметаллургпром" просит не повышать тариф на диспетчеризацию электроэнергии и сохранить тариф на уровне 62,13 грн/МВт.год", - отметили в"Укрметаллургпроме".

Там также отметили: рост тарифа почти на 300% будет стоить металлургической отрасли дополнительно более 1,8 млрд грн. В условиях войны и падения экспорта металлургической продукции более чем на 70%, это приведет к дальнейшему падению производства и риска потери стратегически важной отрасли.

Ранее председатель Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак заявил: вместо повышения тарифов Укрэнерго стоит сделать своим приоритетом переговоры по реструктуризации своих долгов и оптимизировать свои расходы.