Также в Германии серьезно воспринимают опасения Украины касательно газопровода "Северный поток-2".

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что Украина должна оставаться транзитером газа из России в страны Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Меркель сказала во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляция мероприятия велась на Facebook-странице Офиса президента Украины.

"Мы хотим добиться того, чтобы транзит газа через Украину остался", - отметила Меркель.

Она уточнила, что Украина должна оставаться транзитной страной и в будущем.

Читайте такжеС 1 августа в Украине изменят тарифы на электроэнергию"Даже если будет завершено строительство" Северного потока-2"", - заявила Меркель.

Глава немецкого правительства признала, что в Украине есть большие опасения по газопроводу "Северный поток-2".

"Мы всерьез воспринимаем эти опасения, и мы эту тему сегодня вечером продолжим обсуждать. И это будет иметь значение во время моего визита в Соединенные Штаты", - сказала Меркель.

Также ее попросили уточнить, будут действенными гарантии, что Украина останется транзитером газа.

"Я вполне понимаю опасения Украины, но мы знаем, что случилось с Украиной. Если бы вы спросили меня 10 лет назад, будет ли аннексия Крыма или будет ли Россия (помогать - УНИАН) сепаратистам на востоке Украины, - я бы тоже не считала, что это возможно. Надо сказать, что гарантии есть и могут быть в форме договоров, но эти гарантии Россия просто нарушила, Украина отдала свое атомное оружие. Мы, с европейской стороны, вместе вели переговоры, чтобы транзит (газа) продолжался до 2024 года", - заявила Меркель.

Северный поток-2

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".

Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Зеленский убежден, что после запуска "Северного потока-2" Россия приложит все усилия, чтобы не продлевать действующий контракт на транзит газа через Украину.

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Автор: Виталий Саенко