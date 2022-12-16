Отмечается, что последствия сегодняшней ракетной атаки будут для украинцев "очень неприятными".

Во время сегодняшней ракетной атаки оккупанты снова целятся по объектам генерации электроэнергии и пытаются отрезать атомные и тепловые электростанции от сети.

Об этом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Уже понятно, что сегодняшний удар по результативности для нас будет очень неприятным. Делается все возможное, чтобы обезопасить систему от неуправляемого отключения, от блэкаута", - сказал он.

В то же время Харченко выразил сомнение, что россиянам удастся погрузить во тьму всю страну.

Вместе с тем, по его словам, повредить энергоузлы вражеские ракеты могут.

"Уже понятно, что они снова бьют по генерации. Они снова пытаются отрезать и атомные, и тепловые электростанции от сети. Они снова пытаются дополнительно повредить узлы энергетической сети и сильно фокусируют свои удары на этих объектах. Определенная часть ударов проходит", - отметил Харченко.

Эксперт призвал украинцев понять, что ситуация с электроснабжением в стране крайне сложная, и быстрого улучшения не будет.

Ракетная атака по Украине 16 декабря: что известно

Сегодня российские войска совершили масштабную ракетную атаку по Украине. По информации пресс-секретаря командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, по состоянию на 11:00 было известно о пролете над Украиной более 60 ракет, ПВО сработала неплохо.

В связи с попаданиями ракет в энергообъекты в нескольких областях Украины - по всей стране введены аварийные отключения электроэнергии.

Справка УНИАН. 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии.

На Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих АЭС были отключены.

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