Россия из-за внедрения комплекса санкций против компаний-трейдеров и теневого танкерного флота не может наращивать доходы от экспорта энергоносителей. Но несмотря на экономические ограничения, находятся международные компании, которые активно помогают РФ продавать нефть крупнейшим экономикам мира.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"Прибыль России от продажи нефти по сравнению с прошлым годом не выросла. И не выросла она благодаря санкциям. Потому что количество экспортируемой нефти стало больше - на 15-20%", - отметил Власюк.

По его словам, более 90% объемов нефти, вывозимой из России, продается по цене более 60 долларов за баррель, таким образом введенные ранее лимиты на цену фактически не работают. Отказ от потолка цен на нефть позволяет экономике РФ получать стабильные прибыли. При этом львиная доля экспорта происходит за счет серого танкерного флота.

"Около 600 танкеров разного размера, преимущественно старше 15 лет, перевозят нефть из портов РФ в другие страны - преимущественно в Индию, Китай и Турцию", - добавил уполномоченный президента.

Он также подчеркнул, что против большинства судов введено большое количество санкций, и список подсанкционных танкеров постоянно расширяется, что ограничивает страховые и брокерские услуги для логистических компаний.

"Россияне прибегают к различным тактикам. Это и выключенные "маячки" на танкерах, и перегрузка с корабля на корабль, поскольку в открытом море практически не действует законодательство отдельных стран, также через документы скрывается происхождение нефти и др.", - подчеркнул Власюк.

По его словам, международные партнеры пытаются реагировать на новые вызовы и новые схемы. Но надо признать, что россияне скорее находят новые серые схемы для обхода санкций, чем находятся новые пути для ограничения их работы.

"Одной из крупнейших транспортных компаний, помогающих РФ в экспорте нефти, является Coral Еnergy. Часть из компаний зарегистрированы в Турции, часть - в Индии. Появление этих компаний связано со сложностью регулирования нефтяного рынка. На самом деле, довольно несложно, особенно в открытых экономиках, открыть компанию, принять на баланс десяток танкеров и выполнять перевозки, банки и страховые компании будут ее обслуживать", - отметил Власюк.

Он также добавил, что, по его мнению, эффективнее санкционировать не конкретные компании, а отдельно взятые корабли - танкеры, перевозящие нефть. Ведь если судно попадает под санкции, то он сможет обслуживаться в очень ограниченном количестве портов, и те компании, которые его будут обслуживать, также могут попасть под вторичные санкции.

Компании типа Coral Еnergy обычно подделывают документы на происхождение, делают фиктивную перегрузку в открытом море, также имитируют движение средств, чтобы скрыть продажу энергоносителей именно из РФ.

"Мы обрабатываем большой массив данных из открытых источников и данные разведки, мы можем довольно подробно следить за маршрутами танкеров и составляем соответствующие списки, и затем передаем эти доказательства нашим партнерам, на основе чего потом и вводятся точечные и наиболее болезненные санкции против РФ", - добавил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Напомним, ранее WSJ сообщало, что Этибар Эйюб из Coral Energy в Москве и Тахир Гараев (Tahir Garayev) в Дубае управляют большей частью теневого флота, по меньшей мере 100 судов, которые составляют большую часть вклада "Роснефти" в доходы от нефти для войны против Украины.