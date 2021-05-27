Энергетическое эмбарго: как борьба с диктатурой Лукашенко повлияет на кошельки украинцев

Украина до октября запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси. УНИАН разбирался, к чему приведет это решение, как повлияет на цены, и чем могут ответить непредсказуемые северные соседи, которые все еще поставляют в нашу страну львиную долю нефтепродуктов.

После введения Украиной воздушной блокады Беларуси в ответ на возмутившие весь цивилизованный мир преступные действия узурпатора власти в своей стране Александра Лукашенко, наша страна также запретила импорт электроэнергии из этой страны и путинской России.

Ситуацию сорвал самопровозглашенный президент Беларуси, по приказу которого 23 мая под присмотром военного истребителя в аэропорту «Минск» был посажен самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Как оказалось, Лукашенко пошел на акт государственного терроризма для ареста основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Признаем, что до недавнего времени поставки электроэнергии из Беларуси в Украине не воспринимались в категорически негативном ключе. Чего нельзя сказать об импорте из России, которая уже седьмой год ведет против нашей страны войну. Однако, последние события кардинально изменили эту ситуацию, а власти получили формальный повод - casus belli для введения эмбарго и сразу же им воспользовались.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 26 мая приняла решение о незамедлительном запрете импорта в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября текущего года.

Во время рассмотрения вопроса глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил, что с 15 мая регулятор получил полномочия ограничивать импорт электричества, а инициатором данного решения выступил министр энергетики Герман Галущенко.

«Приветствую решение НКРЭКУ ограничить доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину со стороны Российской Федерации и Республики Беларусь до 0 МВт. Я поддерживал и поддерживаю ограничения такого импорта на период до интеграции энергосистемы Украины к ENTSO-E», - написал в Facebook Галущенко на следующий день после принятия регулятором данного решения.

В свою очередь, глава НКРЭКУ Тарасюк отметил, что запрет импорта может спровоцировать спекуляции на национальном рынке электрической энергии. Поэтому Нацкомиссия намерена внимательно мониторить состояние работы рынка и процесс подготовки к следующему отопительному сезону.

«Наверняка мы продлим запрет импорта и после 1 октября, но на сегодня мы готовы это сделать до этой даты. Я услышал поддержку народных депутатов по сути нашего решения», - сказал глава регулятора.

Стоит отметить, что на украинском рынке электроэнергетики доминируют две компании – частный энергетический холдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова и государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, которые обеспечивают около 70 процентов производства всей электроэнергии в стране, и, в случае отсутствия конкуренции с импортными поставками могут злоупотреблять своим положением.

Посему опасения главы регулятора не беспочвенны.

Переориентация на Европу

Опрошенные УНИАН энергетические эксперты отмечают, что проблема влияния импорта электроэнергии из России и Беларуси на внутренний рынок нашей страны сильно преувеличена, так как даже в наиболее сложные периоды, когда импорт из этих стран достигал максимальных значение, он не превышал 5 процентов от общего потребления.

По данным Оператора Объединенной энергосистемы страны госкомпании «Укрэнерго», импорт нашей страной электроэнергии в январе-апреле 2021 года составил около 947 миллионов кВт-ч.

В Украину из Беларуси было поставлено более половины этого объема – 511,6 миллионов кВт-ч, из Словакии – 238,6 миллионов кВт-ч, России – 101 миллионов кВт-ч.

При этом, потребление электроэнергии за этот период составило 56 миллиардов кВт-ч!

Таким образом, доля импорта в структуре национального потребления находится в пределах 1-2 процентов, и, как отмечают эксперты, предпосылок для ее увеличения, нет.

«Это больше политическое, чем экономическое решение. Вопрос импорта электрической энергии и его влияние на рынок является сильно преувеличенным. Этот импорт редко, когда превышал 5 процентов от потребления, что никак не может влиять на формирование цен», - сообщил УНИАН эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев.

При этом, эксперт напомнил, что Украина стремится стать частью европейской энергетической системы и данное решение властей поспособствует достижению этой цели.

Сегодня энергосистема Украины разделена на две части - большая часть работает параллельно с энергосистемами стран СНГ (России, Беларуси, Молдовы) и Балтии, а другая интегрирована в европейскую энергетическую систему. Это так называемый «Бурштынский энергоостров» (Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области).

Полноценная интеграция всей украинской энергосистемы в европейскую ожидается не ранее, чем в 2023 году, что также предусматривает полное отделение нашей энергосистемы от электрических сетей Беларуси и России.

В процессе подготовки к интеграции наша энергосистема должна пройти ряд тестов, среди которых, работа в изолированном режиме, когда Украина на определенный период времени будет работать в «островном режиме» – без возможности импорта электроэнергии из соседних стран.

«Нынешнее решение защищает реализацию плана синхронизации Объединенной энергосистемы Украины с энергосистемой Европы в части предотвращения заключения контрактов на импорт в Украину электроэнергии, чтобы эти контракты не помешали проведению испытаний по работе энергосистемы в изолированном режиме, которые должны проходить уже в следующем году, а также дальнейшему отсоединения от энергосистем Украины и Беларуси, и присоединения к энергосистеме ЕС», - отметил Рябцев.

Эксперт отметил, что возможность аварийных поставок электроэнергии из Беларуси на случай чрезвычайных ситуаций в Украине под запрет не попали.

«Не надо путать импорт электроэнергии и аварийную помощь, которая осуществляется в случае чрезвычайных событий, примером чего было отключение Запорожской теплоэлектростанции этой зимой. Тогда из Беларуси было взято более 600 МВт энергии для обеспечения надежности в энергосистеме», - отметил эксперт.

Ничего личного, просто бизнес

Таким образом, запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и России вряд ли окажет существенное влияние на ситуацию на энергетическом рынке Украины.

В то же время, обе соседние страны продолжают оставаться крупными торговыми партнерами Украины, входя в первую десятку по товарообороту. Более того, Украина все еще остается зависимой от импорта из России и Беларуси ряда стратегических товаров, среди которых и нефтепродукты.

Стоит ли нашей стране в таком случае опасаться, что в ответ на украинские санкции поставки белорусских и российских нефтепродуктов будут прекращены?

Сегодня Украина, к сожалению, катастрофически зависит от импорта нефтепродуктов из России и Беларуси. На эти две страны приходится 60-70 процентов потребляемого в Украине дизельного топлива и автогаза. Из Беларуси наша страна также поставляет около 30 процентов потребляемого бензина.

При этом, Беларусь не менее зависит от Украины. Наша страна занимает второе место по экспорту в ее торговом балансе, а нефтепродукты составляют более половины всего белорусского экспорта в Украину.

Поэтому, эксперты считают, что как бы не развивались события, торговля нефтепродуктами до последнего будет оставаться за скобками.

«Может ли Лукашенко остановить поставку нефтепродуктов в Украину в ответ на наши санкции и что тогда будет? Я в это не верю. Украина формирует основную прибыль белорусской нефтепереработки, которая в свою очередь является одним из локомотивов белорусской экономики», - считает директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

«Мозырский НПЗ, который стоит на границе с нами, по дизтопливу и битуму практически полностью работает на украинский рынок. Именно поэтому я не верю, что Лукашенко будет даже намекать на проблемы с топливом», - добавил эксперт.

Рябцев также считает, что такой радикальный сценарий маловероятен.

«Украинский рынок нефтепродуктов является наиболее привлекательным для Беларуси, и поставки сюда очень прибыльны как для украинских трейдеров, так и для белорусских производителей. Белорусскими заводами владеют не только белорусы – это акционерные общества, половина акций которых принадлежит российским компаниям, которые также заинтересованы в поставках нефтепродуктов в Украину», - отметил он.

Возьмут ли верх «идиоты»?

Украинские эксперты отмечают, что в случае если власти Беларуси все-таки пойдут на такой радикальный шаг – ограничить продажи топлива в Украину, то временного определенного дефицита и повышения цен в Украине не избежать.

«Если идиоты возьмут вверх, то тогда возникнут проблемы. К сожалению, проблемы возникнут не у идиотов, а у тех, кто пользуется автомобилями. Потому что заместить сразу белорусские нефтепродукты не получится. Это приведет к возникновению недостатка, который приведет к возникновению ажиотажного спроса, который приведет к росту цен. Это может вылиться в социальное недовольство и падению доверия к действующей власти ниже плинтуса», - отметил Рябцев.

Эксперт Куюн считает, что Украина способна перекрыть белорусские поставки благодаря наращиванию производства Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом, оператором которого является компания «Укртатнафта», и увеличением объема морских поставок.

Однако, сложности могут возникнуть с битумом, который необходим для строительства украинских дорог, и 50 процентов которого наша страна закупает в Беларуси.

«Чтобы перекрыть потребность в бензине, «Укртатнафта» должна нарастить переработку на 2 миллиона тонн или вдвое. Это вполне реально. Кроме того, в неограниченном количестве есть бензин на море…Последние два месяца показали, что запросто может быть перекрыт и выпадающий объем белорусского сжиженного газа», - отметил эксперт.

«Единственная позиция, которая выглядит проблематично – это битум. Привезти такой объем неоткуда. Частично можно перекрыть морскими поставками, но не полностью», - добавил Куюн.

Несмотря на то, что риски полного прекращения поставок нефтепродуктов в Украину из России и Беларуси сегодня весьма призрачны, сохраняющаяся энергетическая зависимость от этих двух стран является реальной угрозой для нашей страны.

Украина же способна в течение нескольких лет существенно эту зависимость снизить, однако, для этого сегодня делается крайне мало. А время требует решительных шагов.

Игорь Орел

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