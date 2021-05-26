НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси в Украину до 1 октября 2021 года.
Об этом нардеп Алексей Гончаренко сообщил в Telegram.
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"Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года", - написал он.
"Я выступал на заседании и требовал бессрочного запрета или хотя бы до конца этого года. Напоминал и о российской агрессии, и о последних событиях в Беларуси, и о резолюции ПАСЕ. Однако фактически принято решение остановить импорт пока только на 4 месяца. Надо бороться дальше!", - добавил народный депутат.
Импорт электроэнергии из России и Беларуси: как развивались события
- В январе 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после почти девятимесячного запрета регулятора.
- Украина 1 февраля 2021 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России из-за дефицита электричества в пиковый зимний период.
- В марте президент Украины Владимир Зеленский поддержал ограничение импорта электроэнергии из России и Беларуси, в связи с чем поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову представить проекты соответствующих решений.
- 13 мая Президент Владимир Зеленский подписал закон, который обеспечивает возможность сертификации оператора системы передачи (ОСП) электрической энергии госкомпании "Укрэнерго" по модели отделения ISO (Independent System Operator).
- Законом также предусматривается возможность министра энергетики инициировать запрет в Украину импорта электрической энергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического сообщества (Российской Федерации и Республики Беларусь).
- 18 мая 2021 года министр энергетики Герман Галущенко обратился с письмом к главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерию Тарасюку с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси.
- 21 мая 2021 года появилась информация о том, что украинский регулятор в сферах энергетики и коммунальных услуг намерен запретить поставки электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября текущего года
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