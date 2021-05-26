Фактически принято решение остановить импорт пока только на 4 месяца.

НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси в Украину до 1 октября 2021 года.

Об этом нардеп Алексей Гончаренко сообщил в Telegram.

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"Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года", - написал он.

"Я выступал на заседании и требовал бессрочного запрета или хотя бы до конца этого года. Напоминал и о российской агрессии, и о последних событиях в Беларуси, и о резолюции ПАСЕ. Однако фактически принято решение остановить импорт пока только на 4 месяца. Надо бороться дальше!", - добавил народный депутат.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси: как развивались события

В январе 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после почти девятимесячного запрета регулятора.

Украина 1 февраля 2021 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России из-за дефицита электричества в пиковый зимний период.

В марте президент Украины Владимир Зеленский поддержал ограничение импорта электроэнергии из России и Беларуси, в связи с чем поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову представить проекты соответствующих решений.

13 мая Президент Владимир Зеленский подписал закон, который обеспечивает возможность сертификации оператора системы передачи (ОСП) электрической энергии госкомпании "Укрэнерго" по модели отделения ISO (Independent System Operator).

Законом также предусматривается возможность министра энергетики инициировать запрет в Украину импорта электрической энергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического сообщества (Российской Федерации и Республики Беларусь).

18 мая 2021 года министр энергетики Герман Галущенко обратился с письмом к главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерию Тарасюку с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

21 мая 2021 года появилась информация о том, что украинский регулятор в сферах энергетики и коммунальных услуг намерен запретить поставки электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября текущего года

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Автор: Игорь Орел