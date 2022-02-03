Очередная новость о введении Беларусью запрета на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог" для тех, кто вообще что-то анализирует на энергетическом рынке, не стала неожиданностью.

Честно говоря, возможность какой-то очередной "проверки на прочность" была вопросом времени.

Украинская энергетическая ассоциация неоднократно обращала внимание чиновников и законодателей на проблему глубокой импортозависимости от России и Беларуси.

По статистическим данным в 2020 году в общем импорте нефтепродуктов почти 78% составлял белорусский бензин (851 тыс. т), доля импорта дизеля из Беларуси составила 35% (2,18 млн т.), доля импорта сжиженного газа составила 22,5% (361,3 тыс. т.).

Что изменилось за 2021 год? Поставки бензинов, несмотря на рост рынка бензина в целом остались на том же процентном уровне в 78%, однако в фактических значениях увеличились в 2021 году до 1 млн т. против 871 тыс. т - в 2020 году. Импорт дизельного топлива из Беларуси вырос и достиг отметки в 42% (2,89 млн т) во всем объеме импорта.

Объемы сжиженного газа из Беларуси несколько уменьшились с 22,5% до 21% (341 тыс. т.), из-за увеличения поставок из Казахстана, объем которых в 2021 году составил 501 тыс. т. Вместе с тем, крупнейшим импортером этого ресурса неизменно остается Россия, импорт из которой составил около 41% (652,8 тыс. т).

Россия и Беларусь, являются главными поставщиками нефтепродуктов для Украины

То есть тенденция неизменна, как и Россия, так и Беларусь являются главными поставщиками нефтепродуктов для Украины и покрывают большую часть импортных поставок. Никакие события политического или военного характера, имеющиеся угрозы вторжения или ограничения до сих пор никоим образом не привели к каким-либо сдвигам в государственной политике в сфере энергобезопасности Украины.

Стоит ли переживать из-за ограничения транзита литовских нефтепродуктов через Беларусь?

В первую очередь это угроза диверсификации горючего

Да, стоит и объясним почему. В первую очередь это угроза диверсификации горючего. В процентах импорт дизтоплива и бензина по железной дороге составляет 76-80%, морем 15-20% и автотранспортом 0,2-0,5%. Сжиженный газ по железной дороге импортируют на уровне около 70%, морские поставки составляют около 9,5% и 20% приходится на автотранспорт. При высоком уровне импортозависимости, что соответственно предусматривает поставки значительных объемов ресурса, именно железная дорога является наиболее экономически и технологически целесообразным транспортом. Обеспечения значительных объемов поставок автомобильным и морским транспортом ограничиваются объемами автоцистерн и количеством тягачей в первом случае и перевалочными возможностями в портах во втором. После ограничения поставок из России продуктопроводом "Самара-Западное направление" (кейс Медведчука) загрузка перевалки в портах уже на существенном уровне. Еще тогда и рынок и потребители почувствовали, каково это, когда с рынка исчезает один из крупнейших поставщиков.

Страны Балтии, в частности Литва, занимают стабильное место в пятерке основных импортеров топлива в Украину. В частности доля Литвы в импорте бензина составляет 22%, дизтоплива - 10%. Кроме того, Литва является поставщиком около 50% импортного авиатоплива. Выбытие такого объема ресурса с рынка по меньшей мере окажет влияние на цену, и снова заставит трейдеров ломать голову чем его заменить. Рынок начнет искать другие пути поставок или... других поставщиков. Догадываетесь кто может предложить дополнительные объемы? Как вариант, Беларусь поглотит долю рынка, которая принадлежала Литве и еще больше нарастит свое влияние на экономику и энергетическую безопасность Украины. Другой вариант это поиск ресурса внутри Украины, то есть собственное производство.

Но здесь решение снова ходит по кругу, низкий акциз на сжиженный газ держит высокий уровень его потребления, тем самым блокируя возможность наращивания производства, которое требует соответствующих рынков сбыта. Почему не снизить стоимость бензинов и дизеля, поддержать украинцев и уменьшить влияние России и Беларуси на энергетику Украины? Соответствующий механизм предлагается в законопроекте №4098, но уже полтора года не сделано даже первого шага, он до сих пор не рассмотрен профильным комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Кстати мы имеем еще одну форму зависимости в сфере переработки нефти, а именно – дорожный битум. За 2021 год поставки дорожного битума были просто безумны и составили 1,1 млн т., что по отношению к 2019 году составляет увеличение объемов втрое. Отечественные производители обеспечивают строительство на уровне 30%, остальное импортируется, в основном из Беларуси (около 60%), а из России объемы едва дотягивают до 2,5%. Сейчас для решения проблемы импортозависимости зарегистрирован законопроект №6562, который предусматривает отмену пошлин на битум российского производства. На фоне эскалации военного вторжения со стороны Российской Федерации такие предложения выглядят вообще странно. Обеспечение снижения цен на рынке путем отмены ограничений для России это вряд ли действенный способ диверсификации.

При наличии цели, варианты и механизмы их достижения всегда можно найти, должна быть обеспечена только политическая воля. Вместе с тем вопросы энергетической и экономической безопасности до сих пор откладываются на потом.

Максим Малашкин, президент Украинской энергетической ассоциации