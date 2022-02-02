Власть Беларуси ввела запрет на транзит по железной дороге группы товаров из Литвы.
Как сообщает DW, соответствующее решение объявило сегодня Министерство иностранных дел Беларуси.
"Принято решение о запрете перевозок железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркивают, что это стало "вынужденной мерой", принятой в ответ на "гибридную агрессию в отношении Беларуси, направленную на нанесение прямого экономического ущерба благосостоянию белорусского народа".
Решение вступит в силу 7 февраля.
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Правительство Литвы 12 января приняло решение с 1 февраля расторгнуть контракт на перевозку белорусского калия по Литовским железным дорогам. Кабинет министров подтвердил вывод комиссии по изучению сделок стратегических компаний о том, что соглашение между Литовскими железными дорогами (ЛЖД) и "Беларуськалием" противоречит интересам национальной безопасности Литвы. Документ был подписан весной 2018 года, срок его действия истекал в конце 2023 года. По условиям договора, через Литву и порт в Клайпеде ежегодно перевозилось до 11 млн тонн белорусских удобрений.
Железнодорожный транзит калийных удобрений через Литву продолжался, несмотря на санкции, введенные США против "Беларуськалия" с 8 декабря 2021 года. Это объясняется тем, что еще до вступления в силу санкций Беларусь перечислила ЛЖД аванс на несколько месяцев вперед, отмечает издание.
Как сообщал УНИАН, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о возможно ограничение транзита товаров между Литвой и Украиной в ответ на запрет Вильнюса пропускать белорусские калийные удобрения через порт Клайпеды.