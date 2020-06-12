Буславец хочет запретить сжигать газ на ТЭС ради угольных шахт

По ее словам, несмотря на дешевизну газа, запрет использовать его на ТЭС необходим, чтобы у угольных шахт оставался рынок сбыта.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды через премьера попросило Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести временный запрет на использование угольными тепловыми электростанциями (ТЭС) природного газа и мазута в качестве основного вида топлива.

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Об этом сообщает Minprom.ua со ссылкой на заявление временного министра энергетики Ольга Буславец.

По ее словам, несмотря на больший экономический эффект от сжигания сильно подешевевшего природного газа, такой запрет необходим, чтобы у государственных и частных угольных компаний не отнимался рынок сбыта, шахтеры выходили на работу и получали заработную плату.

"В условиях, когда мы живем в профиците собственных энергоресурсов, недопустимо использовать энергоресурсы, которые не предусмотрены как проектные для использования", - отметила временный министр.

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Буславец считает, что такой запрет должен быть введен до конца текущего года, а о его снятии можно будет говорить в случае улучшения работы экономики и с увеличением потребления страной электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, ранее временный министр скандальным образом решила отключить три атомных энергоблока и снизить мощность еще на пяти блоках государственного предприятия "Энергоатом", производящем самую дешевую электроэнергию в стране. Это дало возможность другим видам генерации, а именно угольной и солнечной, сохранить свои доходы.

Самое интересное, что другие производители – это угольные теплоэлектростанции, две трети которых входят в частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. А также возобновляемая энергетика, где самая большая доля рынка - более 20 процентов - принадлежит тому же холдингу ДТЭК.

Совпадений и случайностей здесь быть не может. Буславец была назначена на должность заместителя министра Минэкоэнерго с возложением обязанностей главы ведомства в середине апреля. Кандидатуру одобрил премьер-министр Денис Шмигаль, ранее работавший топ-менеджером в компании "ДТЭК-Западэнерго".

Председатель профильного энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что с легкой руки Буславец во время пребывания на посту руководителя директората энергетических рынков Министерства энергетики своего времени была принята известная формула "Роттердам+". Как известно, доходы от этой скандальной формулы тоже получил ДТЭК.

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