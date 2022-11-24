В нескольких районах давление воды пока снижено.

На правом берегу Киева начинают возобновлять водоснабжение. Об этом говорится в сообщении КГГА.

"Киевводоканал частично стабилизировал электроснабжения на одном из ключевых объектов: вода начинает подаваться потребителям на правом берегу", - говорится в сообщении.

В то же время в КГГА отметили, что на пониженном давлении пока остаются Святошинский, Соломенский, частично Оболонский, Шевченковский и Подольский районы, жилые массивы Пуща-Водица, Виноградарь и Нивки.

Видео дня

В Киеве после массированного ракетного обстрела со стороны россиян 23 ноября возникли проблемы с электро-, водо - и теплоснабжением.

Сегодня мэр столицы Витлий Кличко сообщил, что водоснабжение на левом берегу Киева уже восстановили. По его словам, ситуация с электроснабжением сложнее - 70% процентов города до сих пор остается без электричества.

Вас также могут заинтересовать новости: